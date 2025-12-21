Аспиналл – о поединке Джошуа и Пола: «Так это и представлял. Не думал, что Джейк выйдет и зарубится, это было бы просто самоубийство»

Аспиналлу не понравился бой Джошуа и Пола.

Чемпион UFC Том Аспиналл оценил поединок между Джейком Полом и Энтони Джошуа .

«Это был не очень веселый бой. Примерно таким я его и представлял. Не думал, что Джейк Пол выйдет и зарубится с Джошуа, это было бы просто самоубийство», – сказал Аспиналл.

Напомним, Джошуа нокаутировал Пола в поединке по боксу.

«Мне надрали задницу». Джейк Пол отлетел от Джошуа

Джошуа поддавался Джейку Полу?