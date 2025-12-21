Тони Фергюсон выиграл второй боксерский поединок и стал чемпионом Misfits Boxing в среднем весе
Тони Фергюсон стал чемпионом Misfits Boxing.
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон в ночь на 21 декабря в Дубае (ОАЭ) провел боксерский поединок против британца Уоррена Спенсера в рамках турнира серии Misfits Mania.
Фергюсон победил единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс промоушена в среднем весе.
В августе Тони взял титул временного чемпиона, нокаутировав Натаниэля Бустаманте в третьем раунде.
