Тони Фергюсон выиграл второй боксерский поединок и стал чемпионом Misfits Boxing в среднем весе

Тони Фергюсон стал чемпионом Misfits Boxing.

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон в ночь на 21 декабря в Дубае (ОАЭ) провел боксерский поединок против британца Уоррена Спенсера в рамках турнира серии Misfits Mania.

Фергюсон победил единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс промоушена в среднем весе.

В августе Тони взял титул временного чемпиона, нокаутировав Натаниэля Бустаманте в третьем раунде.

Цзю – о поединке Джошуа и Пола: «Такие бои портят бокс. Я – боксер старой формации, мне не хочется смотреть на эту клоунаду»

«Мне надрали задницу». Джейк Пол отлетел от Джошуа