Борральо – об анонсе боя с де Риддером: «Нет проблем для Ренье. Здесь всего три раунда»
Борральо пошутил над де Риддером.
Кайо Борральо пошутил над Ренье де Риддером после анонса их боя на UFC 326.
«Нет проблем для Ренье. Здесь всего три раунда», – написал в соцсетях Борральо.
Напомним, в главном событии UFC Fight Night 262 в Ванкувере де Риддер проиграл Аллену техническим нокаутом – Ренье не вышел на пятый раунд.
Борральо и де Риддер подерутся в ночь на 8 марта в карде UFC 326.
Де Риддер – об остановке боя с Алленом: «Это было правильное решение. Тренер знает меня лучше, чем я сам»
Мойкано и Ортега проведут реванш в главном карде UFC 326. Борральо подерется с де Риддером, Коста – с Феррейрой
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Кайо Борральо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости