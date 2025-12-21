Борральо – об анонсе боя с де Риддером: «Нет проблем для Ренье. Здесь всего три раунда»

Борральо пошутил над де Риддером.

Кайо Борральо пошутил над Ренье де Риддером после анонса их боя на UFC 326.

«Нет проблем для Ренье. Здесь всего три раунда», – написал в соцсетях Борральо.

Напомним, в главном событии UFC Fight Night 262 в Ванкувере де Риддер проиграл Аллену техническим нокаутом – Ренье не вышел на пятый раунд.

Борральо и де Риддер подерутся в ночь на 8 марта в карде UFC 326.

