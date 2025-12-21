0

Борральо – об анонсе боя с де Риддером: «Нет проблем для Ренье. Здесь всего три раунда»

Борральо пошутил над де Риддером.

Кайо Борральо пошутил над Ренье де Риддером после анонса их боя на UFC 326.

«Нет проблем для Ренье. Здесь всего три раунда», – написал в соцсетях Борральо.

Напомним, в главном событии UFC Fight Night 262 в Ванкувере де Риддер проиграл Аллену техническим нокаутом – Ренье не вышел на пятый раунд.

Борральо и де Риддер подерутся в ночь на 8 марта в карде UFC 326.

Де Риддер – об остановке боя с Алленом: «Это было правильное решение. Тренер знает меня лучше, чем я сам»

Мойкано и Ортега проведут реванш в главном карде UFC 326. Борральо подерется с де Риддером, Коста – с Феррейрой

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Кайо Борральо
logoMMA
logoUFC
logoКайо Борральо
logoРенье де Риддер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Кайо Борральо и Ренье де Риддер подерутся 8 марта на UFC 326 (Лео Гимараэс)
17 декабря, 09:36
Пратес прокомментировал вирусное фото с боя против Эдвардса: «Я был спокоен, потому что тренируюсь с Борральо»
17 ноября, 11:11Фото
Исраэль Адесанья впервые с 2019 года покинул топ-5 рейтинга
21 октября, 16:55
Главные новости
Пол перенес операцию на челюсти: «Следующие семь дней буду на диете из жидкостей»
44 минуты назад
Джошуа – о поединке с Фьюри: «Даю ему восемь недель на подготовку и 24 часа на подписание контракта»
53 минуты назад
Хорхе Масвидаль: «Усман – самый опасный соперник для Махачева. Не уверен, что Ислам захочет идти на такой риск»
вчера, 18:15
Крис Юбенк-младший: «Пол сделал то, на что большинство никогда бы не решилось. Ему нужно отдать должное»
вчера, 18:00
Мойкано и Ортега проведут реванш в главном карде UFC 326. Борральо подерется с де Риддером, Коста – с Феррейрой
вчера, 17:45
Логан Пол: «Джейк выиграл четыре раунда у Джошуа. Я очень горжусь им»
вчера, 16:45
Андрей Орловский стал участником потасовки за кулисами боя Джошуа – Пол
вчера, 15:30Видео
Белал Мухаммад: «Борьба Чимаева настолько хороша, что он может подняться в тяжелый вес. Мы видели, как он повалил Джонса»
вчера, 14:30
Маирис Бриедис: «За храбрость ставлю Полу 10 баллов. Не каждый осмелится встретиться с соперником такого уровня»
вчера, 13:10
Дрозд – о Поле: «Бегал, как испуганный поросенок по рингу. В его глазах был страх»
вчера, 12:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото