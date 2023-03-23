Хрюнов – об Усике: «Таких денег, как за бой с Фьюри, он не заработает нигде»

Промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением об отмене боя за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между и .

«Я думаю, бой Усика и Фьюри состоится, потому что Усику надо объективно относиться: таких денег, как за бой с Тайсоном Фьюри, он не заработает нигде.

Самостоятельно Усик при всех своих достоинствах как боксера вряд ли продается в сегодняшних реалиях. Разговоры команды Усика про отмену боя – просто метод торгов. Рано или поздно поединок будет», – сказал Хрюнов.

Ранее ESPN написал, что запланированный на 29 апреля бой между Усиком и Фьюри не состоится.

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