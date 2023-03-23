Хрюнов – об Усике: «Таких денег, как за бой с Фьюри, он не заработает нигде»

Теги Владимир Хрюнов Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением об отмене боя за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я думаю, бой Усика и Фьюри состоится, потому что Усику надо объективно относиться: таких денег, как за бой с Тайсоном Фьюри, он не заработает нигде.

Самостоятельно Усик при всех своих достоинствах как боксера вряд ли продается в сегодняшних реалиях. Разговоры команды Усика про отмену боя – просто метод торгов. Рано или поздно поединок будет», – сказал Хрюнов.

Ранее ESPN написал, что запланированный на 29 апреля бой между Усиком и Фьюри не состоится.

Жена Усика назвала Фьюри цыганской королевой: «Быть жадным очень плохо»

Менеджер Усика: «Фьюри переоценен. Посмотрите на три его последних боя, продал ли он хотя бы раз миллион PPV?»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Кузнецов
Вот и я об этом говорю,что бой с Фьюри-самый кассовый вариант для Усика....Если он считает иначе, пусть возьмет и сам продаст свой бой на Уэмбли с претендентом.А мы посмотрим на размер гонорара.Когда Усик заработал на реванше с Джошуа, зрители покупали Джошуа, а не Усика.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demon69
Все ....теперь точно боя не будет,если "дон Кинг с водокачки" прогнозирует.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TiNO
Зато мы видим, как при тебе загнулась карьера Мурата Гассиева
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий