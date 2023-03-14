Менеджер Усика – про условия Фьюри: «Он старается найти способ избегать Александра как можно дольше»

Александр Красюк, менеджер чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе , отреагировал на ультиматум от обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Британец заявил, что в условиях поединка не должно быть прописано реванша.

«Как сказал Усик, жадное брюхо все еще надеется найти способ выйти из боя. Мы знали об этом раньше и знаем это сейчас.

Как только Усик примет условие об отказе от реванша, Тайсон все равно будут искать что-то другое, чтобы отменить бой. Я скажу вам, почему: он блефовал, и Усик увидел его блеф. Это 100 процентов. Он не ожидал, что Усик согласится на 70/30.

Это все ни о чем. Он не готов и боится драться. Фьюри старается найти способ избегать Усика как можно дольше. Мы ему не доверяем, мы ему не верим. Я не верю, что кто-то будет драться. Фьюри все равно попытается найти выход», – считает Красюк.

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