Жена Усика назвала Фьюри цыганской королевой: «Быть жадным очень плохо»
Екатерина Усик, жена чемпиона мира по версии WBA, IBF и WBO Александра Усика, обратилась к Тайсону Фьюри.
Она опубликовала в соцсетях фотографию Фьюри с подписью «Цыганская королева»: «Быть жадным очень плохо. Все лучшее впереди».
Ранее ESPN написал, что запланированный на 29 апреля бой между Усиком и Фьюри за абсолютное чемпионство не состоится.
Менеджер Усика: «Фьюри переоценен. Посмотрите на три его последних боя, продал ли он хотя бы раз миллион PPV?»
Промоутер Фьюри объяснил срыв боя против Усика: «Они хотели пункт о реванше, потому что это двойной гонорар»
Не генерирует, кек. Ты застрял в 2015?
«Единственный шанс для семьи» ахаххахаха
Ну и профаны тут сидят)
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.
Сперва взаимной разнотой"
Что-то мне подсказывает, что в этих переговорах обе стороны не отличались щедростью.