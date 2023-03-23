Жена Усика назвала Фьюри цыганской королевой: «Быть жадным очень плохо»

Екатерина Усик, жена чемпиона мира по версии WBA, IBF и WBO Александра Усика, обратилась к .

Она опубликовала в соцсетях фотографию Фьюри с подписью «Цыганская королева»: «Быть жадным очень плохо. Все лучшее впереди».

Ранее ESPN написал, что запланированный на 29 апреля бой между Усиком и Фьюри за абсолютное чемпионство не состоится.

Менеджер Усика: «Фьюри переоценен. Посмотрите на три его последних боя, продал ли он хотя бы раз миллион PPV?»

Промоутер Фьюри объяснил срыв боя против Усика: «Они хотели пункт о реванше, потому что это двойной гонорар»