Жена Усика назвала Фьюри цыганской королевой: «Быть жадным очень плохо»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Екатерина Усик, жена чемпиона мира по версии WBA, IBF и WBO Александра Усика, обратилась к Тайсону Фьюри.

Она опубликовала в соцсетях фотографию Фьюри с подписью «Цыганская королева»: «Быть жадным очень плохо. Все лучшее впереди».

Ранее ESPN написал, что запланированный на 29 апреля бой между Усиком и Фьюри за абсолютное чемпионство не состоится.

Менеджер Усика: «Фьюри переоценен. Посмотрите на три его последних боя, продал ли он хотя бы раз миллион PPV?»

Промоутер Фьюри объяснил срыв боя против Усика: «Они хотели пункт о реванше, потому что это двойной гонорар»

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10 комментариев

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danilevich
Ответ Herman
Заработок Усика от этого боя оценивался в 3 раза меньше, чем от боя с Джошуа.
Ты такими комментариями плюсы тут не соберешь )
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London.is.blue
Ответ Олег Кузнецов
Это жена Усика от разочарования, что не удалось заработать на Фьюри. Это был их единственный шанс для семьи поднять много и сразу денег и тут такой облом....Ну не медийный Усик, не генерирует он продажи как Фьюри, который ничего не теряет и имеет сразу несколько денежных вариантов для следующего боя.
Усик в реванше с Джошуа заработал 35 миллионов. Не переживай, с голоду не умрет.
Не генерирует, кек. Ты застрял в 2015?

«Единственный шанс для семьи» ахаххахаха

Ну и профаны тут сидят)
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Herman
Ответ Олег Кузнецов
Это жена Усика от разочарования, что не удалось заработать на Фьюри. Это был их единственный шанс для семьи поднять много и сразу денег и тут такой облом....Ну не медийный Усик, не генерирует он продажи как Фьюри, который ничего не теряет и имеет сразу несколько денежных вариантов для следующего боя.
Заработок Усика от этого боя оценивался в 3 раза меньше, чем от боя с Джошуа.
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Tsamourlidis_mufc
Сволота прокатил нас с покупкой новой недвижки😡
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Олег Кузнецов
Ответ Ronaldo187
Быть шовинистом не лучше.
Это жена Усика от разочарования, что не удалось заработать на Фьюри. Это был их единственный шанс для семьи поднять много и сразу денег и тут такой облом....Ну не медийный Усик, не генерирует он продажи как Фьюри, который ничего не теряет и имеет сразу несколько денежных вариантов для следующего боя.
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BOBBYHULL
Как то стремно, когда жена в трешток вместо мужа лезет.
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Вячеслав Тотров
когда женщина лезет в дела двух мужчин,то выглядит это стремно и бросает тень на ее мужа.
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Ronaldo187
Быть шовинистом не лучше.
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Игорь Южный
Вот и жена терро-боксёра вылезла поплакать.
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Alex1104
"Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.
Сперва взаимной разнотой"

Что-то мне подсказывает, что в этих переговорах обе стороны не отличались щедростью.
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