  • Камил Гаджиев: «Победитель боя Пимблетт – Гейджи подерется с Топурией. Царукяну еще годик точно ждать»
Камил Гаджиев: «Победитель боя Пимблетт – Гейджи подерется с Топурией. Царукяну еще годик точно ждать»

Гаджиев: Уайт дал понять, что в ближайший год Царукян за титул не подерется.

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что Арман Царукян не получит титульный бой в UFC в 2026 году.

«Когда ждать Царукяна в поединке за титул UFC? Думаю, Дана Уайт четко дал понять, что в ближайший год этого не произойдет. Изменились планы. Вылезли другие имена: Пэдди Пимблетт, Джастин Гейджи.

Победитель боя Пимблетт – Гейджи подерется с Илией Топурией. Так что точно годик еще... [ждать Царукяну] Но ничего страшного. Терпения набрался и попер», – сказал Гаджиев.

Ранее стало известно, что Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи в январе подерутся за временный пояс в легком весе. Чемпион дивизиона Илия Топурия возьмет перерыв в выступлениях.

Арман Царукян: «Гейджи и Пимблетт не моего уровня. Из-за этого я и не дерусь. Был бы я слабее – был бы там»

Арман Царукян будет страховать бой Джастина Гейджи и Пэдди Пимблетта

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
