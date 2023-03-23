Энди Руис бросил вызов Тайсону Фьюри: «Давай сделаем это»

Бывший объединенный чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис вызвал на бой .

«Давай сделаем это», – написал Руис в соцсетях.

Ранее ESPN написал, что запланированный на 29 апреля бой между Фьюри и Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе не состоится.

Жена Усика назвала Фьюри цыганской королевой: «Быть жадным очень плохо»

Менеджер Усика: «Фьюри переоценен. Посмотрите на три его последних боя, продал ли он хотя бы раз миллион PPV?»