Энди Руис бросил вызов Тайсону Фьюри: «Давай сделаем это»
Бывший объединенный чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис вызвал на бой Тайсона Фьюри.
«Давай сделаем это», – написал Руис в соцсетях.
Ранее ESPN написал, что запланированный на 29 апреля бой между Фьюри и Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе не состоится.
Жена Усика назвала Фьюри цыганской королевой: «Быть жадным очень плохо»
Менеджер Усика: «Фьюри переоценен. Посмотрите на три его последних боя, продал ли он хотя бы раз миллион PPV?»
Но зачем ты Фьюри
Ты прошлое , на тебе не заработать