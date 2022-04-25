Энди Руис – Фьюри: «Надеюсь, что однажды у меня будет шанс разделить с тобой ринг»

Бывший чемпион мира по тяжелому весу (34-2, 22 КО) заявил о желании провести бой с обладателем титула WBC в тяжелом весе (32-0-1, 23 КО).

«Привет, Тайсон Фьюри. Я надеюсь, что однажды у меня будет шанс разделить с тобой ринг. Три страны будут смотреть этот бой. Это мое желание», – написал Руис.

Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта в 6-м раунде. После этого Тайсон заявил, что завершает карьеру.

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