Энди Руис – Тайсону Фьюри: «Братан, не уходи на пенсию. Дай мне возможность»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе хочет провести бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, который завершил карьеру после победы над Диллианом Уайтом.

«Надеюсь, что Фьюри не завершит карьеру и даст мне возможность подраться с ним. Это будет громкий бой, который привлечет внимание фанатов из Мексики, Великобритании и США. Это будет мега-бой.

У меня нет ничего, кроме уважения к Фьюри. Братан, не уходи на пенсию. Дай мне возможность.

Мы оба братья Христа. Надеюсь, наш бой состоится. Я хочу стать чемпионом WBC», – сказал Руис.

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