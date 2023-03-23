Масвидаль – о бое с Ковингтоном: «До конца карьеры я ####### Колби в клетке. Вырву из него душу»
Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль поделился мнением о возможном реванше с Колби Ковингтоном.
«В тот раз [на UFC 272] он мне не достался, но я обещаю вам: до конца карьеры я ####### [уничтожу] Колби в клетке. Легально. В клетке, в UFC, я вырву из него душу», – сказал Масвидаль.
Первый бой между Масвидалем и Ковингтоном прошел в марте-2022. Ковингтон победил единогласным решением судей.
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