Масвидаль – о бое с Ковингтоном: «До конца карьеры я ####### Колби в клетке. Вырву из него душу»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль Ковингтон - Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль поделился мнением о возможном реванше с Колби Ковингтоном.

«В тот раз [на UFC 272] он мне не достался, но я обещаю вам: до конца карьеры я ####### [уничтожу] Колби в клетке. Легально. В клетке, в UFC, я вырву из него душу», – сказал Масвидаль.

Первый бой между Масвидалем и Ковингтоном прошел в марте-2022. Ковингтон победил единогласным решением судей.

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5 комментариев

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London.is.blue
Ответ Aram Ambarsumyan
Колби тебя просто уничтожил! 4-1 по раундам без шансов! Я уверен что и Гилберт сделает с Хорхе тоже самое!
5-0
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Aram Ambarsumyan
Колби тебя просто уничтожил! 4-1 по раундам без шансов! Я уверен что и Гилберт сделает с Хорхе тоже самое!
+2
0
+2
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armageddon123456
Очень сильно сомневаюсь - один раз уже не прокатило, самого раскатали, предпосылок к обратному не было
+6
0
+6
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Kanan Jarrus
серендяк уже начал писать заяву
0
-5
-5
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z3yjyzh29x
Такой же балабол как и весь поп мма, гэнгста блин
+8
0
+8
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