Колби уверен в победе над Хабибом: «Я бы остановил его тейкдауны, разбил лицо и не устал»

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон поделился мнением о карьере , который не покидал дивизион до 70 кг.

«Он никогда не поднимался на 77 кг, потому что здесь есть мужчина. Хабиб не хочет драться с этим мужчиной.

Он знал, что мужчина владеет неудобным для него стилем, который был намного лучше подготовлен, мог противостоять тейкдаунам, сразиться лицом к лицу, разбивать лицо и не уставать.

Это то, что я делаю лучше всего. Я бы его повалил. Так что ему и надо заткнуть свои поганые рты», – сказал Ковингтон.

Колби – о бое с Конором: «Это была бы катастрофа, два миллиона PPV. Могли бы подраться прямо перед избранием Трампа в 2024-м»