Колби уверен в победе над Хабибом: «Я бы остановил его тейкдауны, разбил лицо и не устал»
Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон поделился мнением о карьере Хабиба Нурмагомедова, который не покидал дивизион до 70 кг.
«Он никогда не поднимался на 77 кг, потому что здесь есть мужчина. Хабиб не хочет драться с этим мужчиной.
Он знал, что мужчина владеет неудобным для него стилем, который был намного лучше подготовлен, мог противостоять тейкдаунам, сразиться лицом к лицу, разбивать лицо и не уставать.
Это то, что я делаю лучше всего. Я бы его повалил. Так что ему и Махачеву надо заткнуть свои поганые рты», – сказал Ковингтон.
Колби – о бое с Конором: «Это была бы катастрофа, два миллиона PPV. Могли бы подраться прямо перед избранием Трампа в 2024-м»
Он как раз приходил разговаривать за твой длинный язык