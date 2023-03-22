Колби уверен в победе над Хабибом: «Я бы остановил его тейкдауны, разбил лицо и не устал»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Колби Ковингтон Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон поделился мнением о карьере Хабиба Нурмагомедова, который не покидал дивизион до 70 кг.

«Он никогда не поднимался на 77 кг, потому что здесь есть мужчина. Хабиб не хочет драться с этим мужчиной.

Он знал, что мужчина владеет неудобным для него стилем, который был намного лучше подготовлен, мог противостоять тейкдаунам, сразиться лицом к лицу, разбивать лицо и не уставать.

Это то, что я делаю лучше всего. Я бы его повалил. Так что ему и Махачеву надо заткнуть свои поганые рты», – сказал Ковингтон.

Колби – о бое с Конором: «Это была бы катастрофа, два миллиона PPV. Могли бы подраться прямо перед избранием Трампа в 2024-м»

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9 комментариев

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Kanan Jarrus
смешной середняк)
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Arcanar
"Он никогда не поднимался на 77 кг, потому что здесь есть мужчина...мужчина мог ... разбивать лицо и не уставать",– сказал чел, которого борец муд*хал весь бой, да так, что ракрошил ему кости лица
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Andrey Happy
Газ, Колби! 🫵 Твоё время… 😃
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Мага осторожный
хубиб молчал на его оскорбления когда был в деле, поэтому сейчас слова Колбы не лишены смысла
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DenizKios
Нужно было остановить в баре уличного иуду.
Он как раз приходил разговаривать за твой длинный язык
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Иса Умаров
Хабиб бы сожрал его. если честно. чем тяжелее хабиб тем сильнее и опаснее
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Oleg Where
Ержан вставай
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We are Arsenal
А потом проснулся от того что обосрался
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nec Cheche
Похоже этому балаболу не только челюсть пробили..
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