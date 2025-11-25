  • Спортс
Илия Топурия: «Моя цель – бой с Махачевым за третий пояс. Если UFC не дадут мне подняться, то хочу драться с Пимблеттом»

Топурия назвал имя желаемого соперника.

Чемпион легкого веса UFC Илия Топурия назвал имя желаемого следующего соперника.

«Думаю, что следующим мог бы быть Пимблетт. Хотел бы драться с ним, если UFC не дадут мне подняться для боя с Махачевым. Моя настоящая цель – бой с Исламом за третий пояс.

Может быть, у меня будет еще один бой, а летом мне позволят повысить категорию. Или, возможно, они создадут новый пояс под названием «титул P4P» в весе, где я получу шанс», – сказал Топурия.

Напомним, первый номер рейтинга легкого дивизиона UFC – Арман Царукян. Пэдди Пимблетт занимает пятую строчку.

Махачев о потенциальном бое с Топурией: «Должно быть слишком хорошее предложение, чтобы я начал опять гонять вес»

Пимблетт – о победе Махачева над Маддаленой: «Лучший боец P4P, невероятное выступление. Посмотрим, поднимется ли Топурия ради боя с Исламом»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал KOlmenero
