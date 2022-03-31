Усман про драку Масвидаля и Ковингтона: «Оба потерпели крупное поражение»

Чемпион UFC в полусреднем весе прокомментировал драку и в ресторане.

«Теперь Масвидаль предстанет перед судом и потенциально может уйти. В этом и заключается печальная природа этой ситуации.

Мне это не нравится, я верю, что они оба не правы. Нельзя просто делать то, что ты делаешь, и говорить то, что ты говоришь, поскольку желаешь что-то продать. Это неправильно.

Как спортсмен элитного уровня, один из лучших в мире, ты не можешь просто нападать на кого-то на улице. Ты не можешь делать это вне соревнований.

Так что оба парня в этом случае потерпели крупное поражение. Впрочем, я молюсь за обоих. Надеюсь, с ними все в порядке», – сказал Усман.

21 марта Масвидаль напал на Ковингтона возле ресторана, нанеся ему два удара по лицу, в результате чего у Колби оказался сломан зуб.

Масвидаль был задержан по двум обвинениям: нанесение побоев при отягчающих обстоятельствах и преступное хулиганство.

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Звезде UFC грозит до 15 лет тюрьмы за нападение на соперника. Масвидаль выбил Ковингтону зуб, а Хабиб поддержал преступление