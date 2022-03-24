Хорхе Масвидаля арестовали после нападения на Ковингтона

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Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль был арестован чуть менее чем через 48 часов после нападения на Колби Ковингтона возле ресторана в Майами.

37-летний боец задержан по двум обвинениям: нанесение побоев при отягчающих обстоятельствах и преступное хулиганство.

Масвидаль находится в Исправительном центре Тернер Гилфорд Найт в Майами с суммой залога в 15 тысяч долларов.

Если боец будет признан виновным, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет или штраф в 10 тысяч долларов, либо и то и другое.

21 марта Масвидаль напал на Ковингтона возле ресторана, нанеся ему два удара по лицу, в результате чего у Колби оказался сломан зуб.

5 марта на UFC 272 Ковингтон победил Масвидаля единогласным решением судей.

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