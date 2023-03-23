Чимаев: «Как Ковингтон собирается причинить мне боль? Он маленький мальчик, который напуган»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Средневес UFC Хамзат Чимаев поделился мнением о потенциальном бое против Колби Ковингтона.

«Для меня это легкий бой. Стилистически для меня это будет намного проще. Я намного лучше него, намного лучше борюсь, мой удар тоже жесткий. Он говорил про кардио. Как он собирается использовать его? Как он собирается повалить меня? Как он собирается причинить мне боль? Он маленький мальчик, который напуган.

Вот почему, когда парни поднимаются выше, начинается: «Мне никогда не предлагали [бой]». Почему ты молчал раньше? За день до этого Дана Уайт сказал, что Хамзат переходит на более высокий уровень, а после этого [Ковингтон] начал говорить обо мне. Почему молчал за неделю до этого? Теперь все понятно», – сказал Чимаев в интервью журналисту Ариэлю Хельвани на шоу The MMA Hour.

Ранее Дана Уайт объявил, что Чимаев поднимется в средний вес и проведет бой против соперника из топ-3 дивизиона.

Чимаев ответил Колби: «Этот петух много врет. Клянусь Богом, клянусь Кораном: я четырежды принимал бой с ним»

Чимаев бросил вызов Эдвардсу: «Моя добыча»

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10 комментариев

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MitsubushiSony
Ответ Максим Медов
Не устали про топов говорить? Думал, что "топовые" разговоры закончились после победы Ислама над Оливейрой. Хотя идиотизм не лечится.
А причём тут Ислам - Оливейра? Я по факту сказал, что он не дрался с сильнейшими бойцами дивизиона, лол. Пусть побеждает Эдвардса - Усмана - Колби. Вопросы о его реальном месте в топе сразу отпадут. С Усманом сейчас выйти реальный шанс.
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MaxBridge
Чувак, ты сценарий фильма «Игрушка» в жизни реализовываешь 😂😂😂 не тебе других клоунами называть
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Максим Медов
Ответ MitsubushiSony
Он даже с Бернсом по краю ходил) У Хамзата по-настоящему топовых соппов пока не было. Ну и говорить, что Колби боится Хамзата при том что он дважды против Усмана выскочил, дав конкурентный второй бой - смешно. Если бы не подушечки в кулаках, он бы и Усмана потушил.
Не устали про топов говорить? Думал, что "топовые" разговоры закончились после победы Ислама над Оливейрой. Хотя идиотизм не лечится.
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MitsubushiSony
Ответ nec Cheche
Пока что Хамзат отвечает за свои слова и переламывает своих соперников в то время как такие как ты несут чепуху
Он даже с Бернсом по краю ходил) У Хамзата по-настоящему топовых соппов пока не было. Ну и говорить, что Колби боится Хамзата при том что он дважды против Усмана выскочил, дав конкурентный второй бой - смешно. Если бы не подушечки в кулаках, он бы и Усмана потушил.
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napoli_14
Ответ OKUZ
В какой ситуации он показал себя клоуном или тебе лишь бы, что то ляпнуть важно?
Читай коммент выше)
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napoli_14
Ответ nec Cheche
Пока что Хамзат отвечает за свои слова и переламывает своих соперников в то время как такие как ты несут чепуху
Отвечает за слова?
Совсем недавно он говорил что было лень делать визу в Австралию было, а теперь заявляет что Роберт соскочил с боя.
Но у вас все божья роса)

И да, мелкого Бернса он прямо переломал, ты точно бой смотрел?)
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OKUZ
Ответ napoli_14
А Хамзат будто нет))
В какой ситуации он показал себя клоуном или тебе лишь бы, что то ляпнуть важно?
0
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nec Cheche
Ответ napoli_14
А Хамзат будто нет))
Пока что Хамзат отвечает за свои слова и переламывает своих соперников в то время как такие как ты несут чепуху
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napoli_14
Ответ mqh9pzrxgf
Да колби типичный клоун
А Хамзат будто нет))
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mqh9pzrxgf
Да колби типичный клоун
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