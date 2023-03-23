Чимаев: «Как Ковингтон собирается причинить мне боль? Он маленький мальчик, который напуган»

Средневес UFC Хамзат Чимаев поделился мнением о потенциальном бое против .

«Для меня это легкий бой. Стилистически для меня это будет намного проще. Я намного лучше него, намного лучше борюсь, мой удар тоже жесткий. Он говорил про кардио. Как он собирается использовать его? Как он собирается повалить меня? Как он собирается причинить мне боль? Он маленький мальчик, который напуган.

Вот почему, когда парни поднимаются выше, начинается: «Мне никогда не предлагали [бой]». Почему ты молчал раньше? За день до этого Дана Уайт сказал, что Хамзат переходит на более высокий уровень, а после этого [Ковингтон] начал говорить обо мне. Почему молчал за неделю до этого? Теперь все понятно», – сказал Чимаев в интервью журналисту Ариэлю Хельвани на шоу The MMA Hour.

Ранее Дана Уайт объявил, что Чимаев поднимется в средний вес и проведет бой против соперника из топ-3 дивизиона.

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