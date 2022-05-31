Масвидаль заявил, что невиновен в нападении на Ковингтона: «Я не позволю никому неуважительно относиться к моей семье»

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль ответил на обвинения из-за нападения на Колби Ковингтона.
«Я не позволю никому неуважительно относиться к моей семье. Я не могу много говорить, потому что меня обвиняют в трех уголовных преступлениях. Могу только сказать, что я невиновен», – сказал Масвидаль.
21 марта Масвидаль напал на Ковингтона возле ресторана, нанеся ему два удара по лицу, в результате чего у Колби оказался сломан зуб.
Масвидаль был задержан по двум обвинениям: нанесение побоев при отягчающих обстоятельствах и преступное хулиганство.
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