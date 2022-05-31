Масвидаль заявил, что невиновен в нападении на Ковингтона: «Я не позволю никому неуважительно относиться к моей семье»

Теги происшествия UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль Ковингтон - Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль ответил на обвинения из-за нападения на Колби Ковингтона.

«Я не позволю никому неуважительно относиться к моей семье. Я не могу много говорить, потому что меня обвиняют в трех уголовных преступлениях. Могу только сказать, что я невиновен», – сказал Масвидаль.

21 марта Масвидаль напал на Ковингтона возле ресторана, нанеся ему два удара по лицу, в результате чего у Колби оказался сломан зуб.

Масвидаль был задержан по двум обвинениям: нанесение побоев при отягчающих обстоятельствах и преступное хулиганство.

Звезде UFC грозит до 15 лет тюрьмы за нападение на соперника. Масвидаль выбил Ковингтону зуб, а Хабиб поддержал преступление

Мичел Перейра обвинил Масвидаля в заигрывании с его женой: «Он присылал ей эмодзи»

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные