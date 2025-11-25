Джонс прилетел в Грозный и поборолся с Чимаевым на улице
Джон Джонс прилетел в Россию.
Экс-чемпион UFC Джон Джонс прилетел в Грозный и встретился с обладателем пояса среднего веса Хамзатом Чимаевым.
Бойцы провели грэпплинг-поединок на улице.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм rizvan82
