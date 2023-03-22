Промоутер Фьюри объяснил срыв боя против Усика: «Они хотели пункт о реванше, потому что это двойной гонорар»

Сопромоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен раскрыл причину срыва боя против за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

«Знаете, почему им нужен пункт о матче-реванше? Потому что это гарантированные два гонорара. Где они заработают такие деньги, как за два боя с Тайсоном?

Не против Филипа Хрговича, или . Вот почему они этого хотят», – сказал Уоррен.

Бой Фьюри и Усика сорван, Александр отменил тренировочный лагерь (ESPN)