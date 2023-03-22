Промоутер Фьюри объяснил срыв боя против Усика: «Они хотели пункт о реванше, потому что это двойной гонорар»

Теги тяжелый вес Фрэнк Уоррен Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Филип Хргович Джо Джойс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Сопромоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен раскрыл причину срыва боя против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

«Знаете, почему им нужен пункт о матче-реванше? Потому что это гарантированные два гонорара. Где они заработают такие деньги, как за два боя с Тайсоном?

Не против Филипа Хрговича, Джо Джойса или Даниэля Дюбуа. Вот почему они этого хотят», – сказал Уоррен.

Бой Фьюри и Усика сорван, Александр отменил тренировочный лагерь (ESPN)

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6 комментариев

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ender
ТайсОн закончился как личность, и начался как 3,14дарас.
Посмотрим какие будут подробности и чем дело кончится, но все к тому и идёт.
Величие ему. Место в истории. Клоун двужопый!
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mikerud
Возможно это скорее шутка, но ощущение что оба искали повод немножечко соскочить), если Усик так в себе уверен, то не проси пункт о реванше, иди и вырубай, пусть потом сам Фьюри уйдет в депрессию пытаясь выпросить реванш бегая за Усиком.
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Ват-сон
Ага, а Фьюри деньги не нужны и поэтому их команда чуть не порвала себе жоп... /зачеркнуто собственной цензурой/ задницы за распределение 70/30
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GaasJT
Надо было лучше бой с Мики Цыганом устроить!!! Тому только дом на колесах бы предложили и все) И то не для него, а для МА)
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Demon69
Дешёвый отмаз.Не хочется никого называть жадным трусом,но по факту так.
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Riverun
По сути Фьюри бой с Усиком нужен так же как и Усику с Фьюри. Только кто то идёт на все уступки, а кто то строит из себя хрен знает что
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