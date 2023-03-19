Уайт – о сложностях в организации боя Усика и Фьюри: «Добро пожаловать в бокс»

Теги тяжелый вес UFC Дана Уайт Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт высказался о потенциальном поединке в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«Этот бой еще не подтвержден официально? Добро пожаловать в бокс, ребята.

Именно так этот спорт и работает. Большие бои невозможно организовать, а если все-таки удается, то слишком поздно.

Этим UFC отличается от бокса. Мы делаем все, чтобы большие поединки не срывались», – заявил Уайт.

Менеджер Усика: «Не уверен, что бой с Фьюри пройдет 29 апреля. Все условия, на которые согласился Александр, актуальны только до этого числа»

Дана Уайт: «Нганну не хотел драться с Джонсом»

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8 комментариев

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LideR-LegeNda
Ответ космонавт на дереве
В ufc тоже есть такое, много боёв которые мы хотели увидеть но так и не увидели
Далеко ходить не надо , Нганну - Джонс организовать не смог и не факт что в будущем организует
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Pronger
Ответ космонавт на дереве
В ufc тоже есть такое, много боёв которые мы хотели увидеть но так и не увидели
но там часто бойцы сами друг от друга бегают)
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космонавт на дереве
В ufc тоже есть такое, много боёв которые мы хотели увидеть но так и не увидели
+2
-1
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Arsen Melikyan
Да, за это Дану все и уважают, лучшие дерутся с лучшими, а проф бокс прогнил насквозь, Бой Пака с Мэйвэзером ждали 10 лет, пока они не состарились, спортивной составляющей в боксе не осталось, поэтому UFC забрала аудиторию у бокса.
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Спартак Уокер
В общем такое ощущения что боя не будет
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ЛТМ
Времена такие, раньше дрались за пригоршню долларов каждый месяц, а теперь миллиарды им подавай и 1 бой в год-два, зажрались.
+8
-1
+7
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AshAsh
Ответ уличный иуда
"Да не горит у меня, не горит"
че ему гореть долларовый миллиардер, увековечивший свое имя кто бы что ни говорил
+10
-2
+8
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уличный иуда
"Да не горит у меня, не горит"
0
-4
-4
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