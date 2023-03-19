Уайт – о сложностях в организации боя Усика и Фьюри: «Добро пожаловать в бокс»
Президент UFC Дана Уайт высказался о потенциальном поединке в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
«Этот бой еще не подтвержден официально? Добро пожаловать в бокс, ребята.
Именно так этот спорт и работает. Большие бои невозможно организовать, а если все-таки удается, то слишком поздно.
Этим UFC отличается от бокса. Мы делаем все, чтобы большие поединки не срывались», – заявил Уайт.
Менеджер Усика: «Не уверен, что бой с Фьюри пройдет 29 апреля. Все условия, на которые согласился Александр, актуальны только до этого числа»
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