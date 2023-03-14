Фьюри – Усику: «Ты щербатый, пучеглазый, уродливый кролик. Я тебя ##### вырублю»

Чемпион WBC в тяжелом весе записал видеообращение обладателю титулов WBA, WBO и IBF Александру Усику.

«Мне не терпится. Я в лучшей форме в своей жизни. Готов всех ###########. Хоть уже в эти выходные.

Усик, ты щербатый, пучеглазый, уродливый кролик. Уродливый кусок дерьма. Я тебя ##### вырублю.

И все хейтеры тоже идите на ### (показывает средний палец). У меня будет 70% гонорара. Саймон Джордан – ты старая сука. Неудивительно, что ты потерял 100 миллионов, сучка. Ты не в том деле, колбасочка», – сказал Фьюри.

Менеджер Усика – про условия Фьюри: «Он старается найти способ избегать Александра как можно дольше»