Фьюри – Усику: «Ты щербатый, пучеглазый, уродливый кролик. Я тебя ##### вырублю»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс натив контент Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри записал видеообращение обладателю титулов WBA, WBO и IBF Александру Усику.

«Мне не терпится. Я в лучшей форме в своей жизни. Готов всех ###########. Хоть уже в эти выходные.

Усик, ты щербатый, пучеглазый, уродливый кролик. Уродливый кусок дерьма. Я тебя ##### вырублю.

И все хейтеры тоже идите на ### (показывает средний палец). У меня будет 70% гонорара. Саймон Джордан – ты старая сука. Неудивительно, что ты потерял 100 миллионов, сучка. Ты не в том деле, колбасочка», – сказал Фьюри.

Менеджер Усика – про условия Фьюри: «Он старается найти способ избегать Александра как можно дольше»

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10 комментариев

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Bleffinho
ой, да ладно, детский сад какой-то, до этого вообще ничего не говорили в адрес друг друга, потом обнимашки после боя и слова как друг друга уважают. Ну сколько можно этой лажи
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artcity
Нагнетает!
)
В конце надо было что-то про билеты ещё сказать.
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Спартак Уокер
Ответ АРХАТ
Безумного кролика)
Да так и есть
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\\\ VORON ///
Ответ Streetbor
Первое без подсказок ########### сложно. Остальное вполне решаемо ))
Расхреначить, но чуть грубее.
+1
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+1
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АРХАТ
Ответ Спартак Уокер
Усик реально чуток на кролика похож по лицу
Безумного кролика)
+7
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+7
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undermail@mail.ru
А первое задание ребуса повышенной сложности вышло. ) надо больше таких новостей
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Спартак Уокер
Усик реально чуток на кролика похож по лицу
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SEVEN_
Колбасочка мощно звучит)
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Kudim41
А после боя один хрен будут обниматься..
+1
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Streetbor
Первое без подсказок ########### сложно. Остальное вполне решаемо ))
+10
0
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