Отец Фьюри убедил Тайсона запросить 70% от общего гонорара боя с Усиком

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе , предложил сыну требовать 70% от призового фонда боя с .

«С кем бы он ни дрался в мире, он не заработает и четверти того, что ему предложили. Так что, знаете, ему надо взять то, что лежит на столе. Иначе Тайсон этого не сделает, потому что он знает себе цену, как и я.

Я не вмешиваюсь в его дела, но даю ему небольшой совет, и я говорю, смотри, держись за свое оружие. Ты чемпион WBC, у тебя лучшая команда, ты тот, кто заставит 95 тысяч человек сидеть на трибунах в холодную погоду и 60 тысяч – в условиях сильного мороза.

Что принесет Усик? Если он сразится с Дюбуа или Джо Джойсом, сколько ему за это заплатят? Мы не видим ничего по сравнению с тем, что он может заработать с Тайсоном, поэтому 30% - это большие деньги, когда на столе большая сумма», – считает Фьюри-старший.

Бой Фьюри и Усика запланирован 29 апреля в Лондоне.

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