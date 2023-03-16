Отец Фьюри убедил Тайсона запросить 70% от общего гонорара боя с Усиком

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри, предложил сыну требовать 70% от призового фонда боя с Александром Усиком.

«С кем бы он ни дрался в мире, он не заработает и четверти того, что ему предложили. Так что, знаете, ему надо взять то, что лежит на столе. Иначе Тайсон этого не сделает, потому что он знает себе цену, как и я.

Я не вмешиваюсь в его дела, но даю ему небольшой совет, и я говорю, смотри, держись за свое оружие. Ты чемпион WBC, у тебя лучшая команда, ты тот, кто заставит 95 тысяч человек сидеть на трибунах в холодную погоду и 60 тысяч – в условиях сильного мороза.

Что принесет Усик? Если он сразится с Дюбуа или Джо Джойсом, сколько ему за это заплатят? Мы не видим ничего по сравнению с тем, что он может заработать с Тайсоном, поэтому 30% - это большие деньги, когда на столе большая сумма», – считает Фьюри-старший.

Бой Фьюри и Усика запланирован 29 апреля в Лондоне.

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6 комментариев

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Edem Usein
В обратную сторону это тоже работает.
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Alex1104
Всё логично. Понятно всё про "спортивный принцип" и т. п. Но в боксе так не работает.
Я бы рекомендовал Усику соглашаться. Столько денег ни один другой бой ему не принесёт.
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Alex1104
Ответ Анастасия Плинтусова
Только три пояса то у Саши)
Пояса денег не принесут в данном случае
+5
0
+5
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Johnny Walker
Пëсику и 5% хватило бы.
+3
-4
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DENBO
Ответ Анастасия Плинтусова
Только три пояса то у Саши)
И? Как это противоречит словам Фьюри-старшего? Сам Усик большую кассу не сделает в бою против неизвестного претендента, а Фьюри - да.
+6
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Анастасия Плинтусова
Только три пояса то у Саши)
+1
-3
-2
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