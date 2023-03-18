Уайт – о бое Миочича и Джонса: «Стипе боролся всю жизнь. От кого ему прятаться?»

Теги UFC Дана Уайт MMA Джон Джонс Стипе Миочич Джонс - Миочич Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт высказался о потенциальном бое в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

Ранее Джонс сказал, что в 2022 году Миочич трижды отказывался с ним драться.

«Стипе никогда и ни от кого не прятался. Этот парень считается величайшим или одним из величайших тяжеловесов всех времен. Не думаю, что он пытается убежать.

Стипе боролся всю жизнь. От кого ему прятаться? Вы понимаете, что я имею в виду? Все логично. Это [бой с Джонсом] будет если не самым большим, то одним из самых больших боев в его жизни», – сказал Уайт.

Бой между Джонсом и Миочичем может пройти в июле-2023.

Том Аспинэлл: «Думаю, Джонс подерется с Миочичем и завершит карьеру. Не уверен, что он захочет драться с новичками вроде меня»

Дана Уайт: «Не буду шокирован, если Джонс завершит карьеру после боя со Стипе»

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5 комментариев

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Анатолий Magicbrain
Стипе не прячется только от пожаров. Со всеми остальными он встречается раз в три года. вернее с кем-то одним и выборочно
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oka79410
Боец UFC Джефф Молина совершил каминг-аут. Странно, что новость еще не опубликовали на нашем ЛГБТ сайте.
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melmi
Уайт лучше подумал бы что-то с количеством боев у топов. Один 3 года не дрался , второй 2 года пожары тушит. Я понимаю , что лагерь, подготовка .. но простои нереальные
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Kanan Jarrus
и мешочич и туринабольщик дождались все таки ухода нганну, теперь разыграют никому не нужный титул очкошники
+2
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GBale
Если Стипе не просел из за простоя и полученного урона в последнем поединке, то думаю он даст хороший отпор Джонсу. В любом случае очень интересный бой.
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