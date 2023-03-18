Уайт – о бое Миочича и Джонса: «Стипе боролся всю жизнь. От кого ему прятаться?»

Президент UFC Дана Уайт высказался о потенциальном бое в тяжелом весе между и .

Ранее Джонс сказал, что в 2022 году Миочич трижды отказывался с ним драться.

«Стипе никогда и ни от кого не прятался. Этот парень считается величайшим или одним из величайших тяжеловесов всех времен. Не думаю, что он пытается убежать.

Стипе боролся всю жизнь. От кого ему прятаться? Вы понимаете, что я имею в виду? Все логично. Это [бой с Джонсом] будет если не самым большим, то одним из самых больших боев в его жизни», – сказал Уайт.

Бой между Джонсом и Миочичем может пройти в июле-2023.

Том Аспинэлл: «Думаю, Джонс подерется с Миочичем и завершит карьеру. Не уверен, что он захочет драться с новичками вроде меня»

Дана Уайт: «Не буду шокирован, если Джонс завершит карьеру после боя со Стипе»