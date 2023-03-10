Джон Джонс – о Миочиче: «Он лучше, чем когда-либо»

Теги UFC Джон Джонс Стипе Миочич Сирил Ган UFC 290 Джонс - Миочич Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс поделился ожиданиями от поединка со Стипе Миочичем.

«Миочич лучше, чем когда-либо. Он определенно намного опытнее и разностороннее Сирила Гана. Это чрезвычайно важный для наследия бой, и я должен относиться к нему соответственно», – написал Джонс в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что бой между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем может состояться 8 июля на UFC 290.

Джонс – явный фаворит боя с Миочичем по мнению букмекеров

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6 комментариев

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sanek maloi
Ответ Борис _____
Фантазии - дело хорошее) А теперь вспомни последние бои и перечисли признаки старости Миочича. 40 лет для непробитого тяжа - не возраст.
Из последних лет, Стипе нокаутировал Кормье и отнял в битвах зрение, Миочича нокаутировал Нгану, плюс пожарный не молодеет, опять же простой в боях. Это тяжи, там урон на здоровье принимается колоссальный, Джонси не пробит, плюс сейчас уверен в себе. Это все очень влияет на бойца.
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Борис _____
Ответ Iuasanotu
2 года без боев, 40 лет, никаких признаков бгг
Фантазии - дело хорошее) А теперь вспомни последние бои и перечисли признаки старости Миочича. 40 лет для непробитого тяжа - не возраст.
+1
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Iuasanotu
Ответ Борис _____
Миочича заранее пропишем в мешки, на всякий случай? На всякий, так сказать, пожарный) Он, вроде, признаков старости пока не выказывал.
2 года без боев, 40 лет, никаких признаков
бгг
+2
-1
+1
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Борис _____
Ответ Iuasanotu
АХАХХАХХАХАХ, красавец Джонс Вернулся под мешка Гана, сейчас всем рассказывает, что сильно постаревший Стипе лучше чем когда-либо Красиво рисует себе наследие
Миочича заранее пропишем в мешки, на всякий случай? На всякий, так сказать, пожарный) Он, вроде, признаков старости пока не выказывал.
+1
-1
0
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Umik Rakhman
Ответ Iuasanotu
АХАХХАХХАХАХ, красавец Джонс Вернулся под мешка Гана, сейчас всем рассказывает, что сильно постаревший Стипе лучше чем когда-либо Красиво рисует себе наследие
в точку)))
0
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Iuasanotu
АХАХХАХХАХАХ, красавец Джонс
Вернулся под мешка Гана, сейчас всем рассказывает, что сильно постаревший Стипе лучше чем когда-либо
Красиво рисует себе наследие
+7
-6
+1
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