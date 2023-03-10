Джон Джонс – о Миочиче: «Он лучше, чем когда-либо»
Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс поделился ожиданиями от поединка со Стипе Миочичем.
«Миочич лучше, чем когда-либо. Он определенно намного опытнее и разностороннее Сирила Гана. Это чрезвычайно важный для наследия бой, и я должен относиться к нему соответственно», – написал Джонс в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что бой между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем может состояться 8 июля на UFC 290.
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