Том Аспинэлл: «Думаю, Джонс подерется с Миочичем и завершит карьеру. Не уверен, что он захочет драться с новичками вроде меня»

Британский тяжеловес UFC Том Аспинэлл высказался насчет перспектив в дивизионе.

«Трудно поспорить, что он величайший боец в истории. Он особенный. И тот факт, что он стал чемпионом в тяжелом весе, дает мне дополнительную мотивацию.

Думаю, Джон подерется со и завершит карьеру. Не уверен, что он захочет драться с новичками вроде меня. Но, возможно, я ошибаюсь.

Честно говоря, это бой моей мечты. Его чемпионство стало серьезным источником мотивации для меня. Знаю, что прошло всего две недели, но представьте: величайший боец в истории – чемпион в моем дивизионе», – сказал Аспинэлл.

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