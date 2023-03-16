Джонс – о бое с Миочичем: «Доходят слухи, что в июле наш бой может не состояться»

Теги UFC MMA Джон Джонс Стипе Миочич Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе Джонс Джонс высказался о возможном бое против Стипе Миочича.

«Эй, Стипе, только мы и UFC знаем правду, что ты уворачивался от меня весь 2022 год – июль, сентябрь и декабрь. Теперь до меня доходят слухи, что в июле наш бой может не состояться», – написал Джонс в соцсетях.

5 марта Джонс победил Сирила Гана и стал чемпионом в тяжелом весе. До этого он не дрался три года.

Том Аспинэлл: «Думаю, Джонс подерется с Миочичем и завершит карьеру. Не уверен, что он захочет драться с новичками вроде меня»

Дана Уайт: «Не буду шокирован, если Джонс завершит карьеру после боя со Стипе»

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6 комментариев

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Vadim Larin
Ответ Дмитрий Терзи
Победитель пары Блейдс/Павлович не хуже. По имени может уступают, но соперники они потяжелее, чем старый Стипе
«По имени може уступают» 🤡🤡🤡
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RAMIK
Доходят слухи, что Миочич прих..ел драться только за титулы и очень редко.
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Oleg Where
Ответ Дмитрий Терзи
Победитель пары Блейдс/Павлович не хуже. По имени может уступают, но соперники они потяжелее, чем старый Стипе
Блейдс может забороть и забить пикограмщика, а Павлович еще и вырубить нафиг.

Лысому такой расклад в контексте всех этих натянутых разговоров про величайшего и "аномалии мма" просто не к чему. Ему нужно еще денег на нем заработать и желательно на пенсию отправить непобежденным.
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Serdar Yazlyew
Ответ alex8585
Волков подстрахует
Волков может подстраховать палату в больнице. Она ему скоро понадобится ведь как только он попадёт в топ 5 дальше только бой с главврачем отделения за пояс из собачьей шерсти.
+3
-3
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Дмитрий Терзи
Победитель пары Блейдс/Павлович не хуже. По имени может уступают, но соперники они потяжелее, чем старый Стипе
+6
-1
+5
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alex8585
Волков подстрахует
+3
0
+3
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