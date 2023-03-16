Джонс – о бое с Миочичем: «Доходят слухи, что в июле наш бой может не состояться»
Чемпион UFC в тяжелом весе Джонс Джонс высказался о возможном бое против Стипе Миочича.
«Эй, Стипе, только мы и UFC знаем правду, что ты уворачивался от меня весь 2022 год – июль, сентябрь и декабрь. Теперь до меня доходят слухи, что в июле наш бой может не состояться», – написал Джонс в соцсетях.
5 марта Джонс победил Сирила Гана и стал чемпионом в тяжелом весе. До этого он не дрался три года.
Том Аспинэлл: «Думаю, Джонс подерется с Миочичем и завершит карьеру. Не уверен, что он захочет драться с новичками вроде меня»
Дана Уайт: «Не буду шокирован, если Джонс завершит карьеру после боя со Стипе»
Лысому такой расклад в контексте всех этих натянутых разговоров про величайшего и "аномалии мма" просто не к чему. Ему нужно еще денег на нем заработать и желательно на пенсию отправить непобежденным.