Джонс – о бое с Миочичем: «Доходят слухи, что в июле наш бой может не состояться»

Чемпион UFC в тяжелом весе Джонс Джонс высказался о возможном бое против .

«Эй, Стипе, только мы и UFC знаем правду, что ты уворачивался от меня весь 2022 год – июль, сентябрь и декабрь. Теперь до меня доходят слухи, что в июле наш бой может не состояться», – написал Джонс в соцсетях.

5 марта Джонс победил Сирила Гана и стал чемпионом в тяжелом весе. До этого он не дрался три года.

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