Дана Уайт: «Не буду шокирован, если Джонс завершит карьеру после боя со Стипе»

Теги UFC Дана Уайт тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Фрэнсис Нганну UFC 290 Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт заявил, что чемпион организации в тяжелом весе Джон Джонс может завершить карьеру после боя со Стипе Миочичем.

«Я не буду удивлен, если он подерется со Стипе, а потом завершит карьеру.

Как бы сложился поединок между Джонсом и Нганну? Думаю, многие со мной согласятся, что если бы этот бой состоялся, то он бы прошел по тому же сценарию [как бой Джонса с Ганом]», – сказал Уайт.

Ранее сообщалось, что бой между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем может состояться 8 июля на UFC 290.

Джон Джонс – о Миочиче: «Он лучше, чем когда-либо»

Нганну: «Дрался бы с Джоном Джонсом два раза в месяц»

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
Ответ No Fear
Ни если, а когда Джонс изобьёт нгуну, ты потеряешься с сайта на пару недель
«ни если» - почему русский прогуливаешь?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dreamstep
Сначала Павлович должен уработать Джонса, потом пусть идёт на пенсию )
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artem klishin
читайте, как: Дана хочет, чтоб Джонс побил этого несговорчивого Нганну так же, как Гана
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
Ответ No Fear
Ни если, а когда Джонс изобьёт нгуну, ты потеряешься с сайта на пару недель
а потом ты проснешься, чтобы увидеть как туринабольщик ложится спать
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
No Fear
Ответ Kanan Jarrus
если нганну вернётся туринабольщик уйдет завтра
Ни если, а когда Джонс изобьёт нгуну, ты потеряешься с сайта на пару недель
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
если нганну вернётся туринабольщик уйдет завтра
+2
-10
-8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий