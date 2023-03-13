Дана Уайт: «Не буду шокирован, если Джонс завершит карьеру после боя со Стипе»

Президент UFC Дана Уайт заявил, что чемпион организации в тяжелом весе Джон Джонс может завершить карьеру после боя со .

«Я не буду удивлен, если он подерется со Стипе, а потом завершит карьеру.

Как бы сложился поединок между Джонсом и Нганну? Думаю, многие со мной согласятся, что если бы этот бой состоялся, то он бы прошел по тому же сценарию [как бой Джонса с Ганом]», – сказал Уайт.

Ранее сообщалось, что бой между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем может состояться 8 июля на UFC 290.

Джон Джонс – о Миочиче: «Он лучше, чем когда-либо»

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