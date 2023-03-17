Миочич ответил Джонсу: «Увидимся в июле»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Сирил Ган Джонс - Миочич Бокс/MMA/UFC

Топовый тяжеловес UFC Стипе Миочич отреагировал на слова Джона Джонса.

Напомним, что чемпион UFC в тяжелом весе обвинил Миочича в трусости и нежелании принимать поединок.

«Увидимся в июле», – написал Миочич в соцсетях.

Джонс стал чемпионом UFC в тяжелом весе 5 марта, задушив Сирила Гана в первом раунде. На пресс-конференции перед боем президент промоушена Дана Уайт заявил, что Миочич станет следующим претендентом на титул.

Джонс – о бое с Миочичем: «Доходят слухи, что в июле наш бой может не состояться»

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5 комментариев

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Король Лев
Удачи Стипе!
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Комнатный Герой💪
Стипе Миочич разрывает пуканы всем Федя-филам, Павловчанам и Волководрочерам)))
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realsila
Ответ Спартак Уокер
Миочич неизвестный тип
скрытный тип
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Kanan Jarrus
мешочич ответил туринпбольщику : «увидимся когда мне будет 50»
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Спартак Уокер
Миочич неизвестный тип
+2
-2
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