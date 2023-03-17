Миочич ответил Джонсу: «Увидимся в июле»

Топовый тяжеловес UFC Стипе Миочич отреагировал на слова .

Напомним, что чемпион UFC в тяжелом весе обвинил Миочича в трусости и нежелании принимать поединок.

«Увидимся в июле», – написал Миочич в соцсетях.

Джонс стал чемпионом UFC в тяжелом весе 5 марта, задушив в первом раунде. На пресс-конференции перед боем президент промоушена Дана Уайт заявил, что Миочич станет следующим претендентом на титул.

Джонс – о бое с Миочичем: «Доходят слухи, что в июле наш бой может не состояться»