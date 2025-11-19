Джейк Пол: «Хватит меня спрашивать. $267 млн»
Джейк Пол назвал возможный гонорар за бой с Энтони Джошуа.
Блогер и боксер Джейк Пол рассказал о возможном гонораре за бой с Энтони Джошуа.
«Хватит меня спрашивать. $267 млн», – написал в соцсетях Джейк Пол.
Бой между Полом и Джошуа планируется на 19 декабря. Результат пойдет в рекорд боксеров.
Ранее Пол планировал выставочный поединок против Джервонты Дэвиса, но тот снялся из-за проблем с законом.
Вместо Джервонты – (не выставочный!) бой с Джошуа. Джейк Пол точно псих
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Джейка Пола
