Джейк Пол: «Хватит меня спрашивать. $267 млн»

Джейк Пол назвал возможный гонорар за бой с Энтони Джошуа.

Блогер и боксер Джейк Пол рассказал о возможном гонораре за бой с Энтони Джошуа .

«Хватит меня спрашивать. $267 млн», – написал в соцсетях Джейк Пол.

Бой между Полом и Джошуа планируется на 19 декабря. Результат пойдет в рекорд боксеров.

Ранее Пол планировал выставочный поединок против Джервонты Дэвиса, но тот снялся из-за проблем с законом.

Вместо Джервонты – (не выставочный!) бой с Джошуа. Джейк Пол точно псих