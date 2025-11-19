8

Джейк Пол: «Хватит меня спрашивать. $267 млн»

Джейк Пол назвал возможный гонорар за бой с Энтони Джошуа.

Блогер и боксер Джейк Пол рассказал о возможном гонораре за бой с Энтони Джошуа.

«Хватит меня спрашивать. $267 млн», – написал в соцсетях Джейк Пол.

Бой между Полом и Джошуа планируется на 19 декабря. Результат пойдет в рекорд боксеров.

Ранее Пол планировал выставочный поединок против Джервонты Дэвиса, но тот снялся из-за проблем с законом.

Вместо Джервонты – (не выставочный!) бой с Джошуа. Джейк Пол точно псих

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Джейка Пола
logoбокс
logoДжейк Пол
logoЭнтони Джошуа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Нейт Диаз: «Пол побьет Джошуа»
18 ноября, 11:30
Кудряшов – о Поле: «Язык не поворачивается назвать его человеком с улицы в боксе. С удовольствием бы вышел против него»
15 ноября, 10:05
Дерек Чисора: «Если Пол нокаутирует Джошуа – это будет самая большая сенсация в истории бокса. Но Энтони его уничтожит»
13 ноября, 16:35
Главные новости
Менеджер Александра Емельяненко допустил возвращение бойца к выступлениям: «Состояние такое же»
вчера, 18:14
Бадаев – о реванше Двалишвили и Яна: «Мераба нужно прессинговать и бить с первого раунда. Прям бить – так, чтобы он был вынужден отходить»
вчера, 16:15
Усман Нурмагомедов – о новом титульном бое: «Окей, пора возвращаться к работе»
вчера, 15:23
Спивак – о выходе на бои под Кадышеву: «В этот момент чувствую спокойствие»
вчера, 15:15
Камил Гаджиев: «Такой парень, как Царукян, скорее всего, остановит Топурию»
вчера, 14:58
Мераб о топ-4 P4P, куда входит он, Махачев, Топурия и Чимаев: «Кавказ»
вчера, 14:13Фото
Усман Нурмагомедов 7 февраля проведет титульный бой в PFL против Алфи Дэвиса
вчера, 13:20
Сергей Спивак: «Ган и мне в глаза тыкал. Считаю, он делает это намеренно»
вчера, 12:50
Даниэль Кормье: «Если бы Махачев подрался с Рахмоновым, это был бы самый тяжелый бой в его карьере»
вчера, 12:10
Немков – о Махачеве: «Он уже величайший боец в UFC»
вчера, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото