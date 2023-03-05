Джон Джонс: «Собираюсь прикончить Стипе Миочича до начала чемпионских раундов»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс поделился ожиданиями от вероятного боя со Стипе Миочичем.

«Верю, что на свой следующий бой я выйду с еще более высоким уровнем уверенности. Думаю, буду выглядеть великолепно. У меня улучшится выносливость, и победить ее будет сложно, потому что я действительно в отличной форме. Следующий бой будет потрясающим.

Говорю Стипе с уважением – на его месте я бы взял отпуск на работе пожарным прямо сейчас. Весь мой мир будет сосредоточен на нем. Это самая большая возможность в моей жизни – стать величайшим в тяжелом весе. Я отдам все, что у меня есть. Абсолютно все.

Стипе говорит, что сейчас он тяжелее меня. Его мысли уже не в том месте, если он думает, что его тяжелый вес победит меня. Он никогда не станет моложе, чем сейчас. Он никогда не будет быстрее.

Собираюсь не только победить Стипе Миочича, я собираюсь прикончить Стипе Миочича до начала чемпионских раундов», – сказал Джонс.

Победа Джонса – приговор для тяжей. Он поднялся в их дивизион и доказал: в ММА мастерство > природный атлетизм

Стипе Миочич: «Джонсу придется драться со мной в июле»

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1 комментарий

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Hasan_072
за что Миочич вообще этот бой получил
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