  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Арман Царукян: «Хочу остаться в легком весе на 2-3 года и побить все рекорды. Потом, вероятно, подумаю о другом дивизионе»
2

Арман Царукян: «Хочу остаться в легком весе на 2-3 года и побить все рекорды. Потом, вероятно, подумаю о другом дивизионе»

Арман Царукян рассказал о перспективах в UFC.

Боец UFC Арман Царукян рассказал о перспективах в легком весе и возможном переходе в другой дивизион.

«Ислам [Махачев] поднялся. Если я побью все рекорды в легком весе и буду качественно защищаться, то, вероятно, подумаю о переходе в другой дивизион. Но прямо сейчас хочу остаться здесь на 2-3 года и побить все рекорды», – сказал Арман Царукян.

22 ноября Царукян подерется с Дэном Хукером на UFC в Катаре. Сейчас он занимает первое место в рейтинге легковесов и идет на серии из четырех побед.

Новый поход Царукяна за поясом UFC: преграда – экс-соперник Махачева

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: UFC
logoMMA
logoUFC
logoАрман Царукян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Тактаров – о поединке Царукяна и Хукера: «На кону вся карьера Армана. Даже если он получит по голове, то нужно встать и выиграть бой»
17 ноября, 08:14
Царукян – о срыве боя с Махачевым: «В UFC меня простили. Один раз так случилось – думаю, ничего страшного»
7 ноября, 16:00
Царукян – о Топурии: «Он не дрался ни с кем, кто сейчас на ходу. Ему нужен бой со мной или Исламом»
4 ноября, 11:21
Главные новости
Менеджер Александра Емельяненко допустил возвращение бойца к выступлениям: «Состояние такое же»
вчера, 18:14
Бадаев – о реванше Двалишвили и Яна: «Мераба нужно прессинговать и бить с первого раунда. Прям бить – так, чтобы он был вынужден отходить»
вчера, 16:15
Усман Нурмагомедов – о новом титульном бое: «Окей, пора возвращаться к работе»
вчера, 15:23
Спивак – о выходе на бои под Кадышеву: «В этот момент чувствую спокойствие»
вчера, 15:15
Камил Гаджиев: «Такой парень, как Царукян, скорее всего, остановит Топурию»
вчера, 14:58
Мераб о топ-4 P4P, куда входит он, Махачев, Топурия и Чимаев: «Кавказ»
вчера, 14:13Фото
Усман Нурмагомедов 7 февраля проведет титульный бой в PFL против Алфи Дэвиса
вчера, 13:20
Сергей Спивак: «Ган и мне в глаза тыкал. Считаю, он делает это намеренно»
вчера, 12:50
Даниэль Кормье: «Если бы Махачев подрался с Рахмоновым, это был бы самый тяжелый бой в его карьере»
вчера, 12:10
Немков – о Махачеве: «Он уже величайший боец в UFC»
вчера, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото