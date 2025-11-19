Арман Царукян: «Хочу остаться в легком весе на 2-3 года и побить все рекорды. Потом, вероятно, подумаю о другом дивизионе»

Арман Царукян рассказал о перспективах в UFC.

Боец UFC Арман Царукян рассказал о перспективах в легком весе и возможном переходе в другой дивизион.

«Ислам [Махачев] поднялся. Если я побью все рекорды в легком весе и буду качественно защищаться, то, вероятно, подумаю о переходе в другой дивизион. Но прямо сейчас хочу остаться здесь на 2-3 года и побить все рекорды», – сказал Арман Царукян.

22 ноября Царукян подерется с Дэном Хукером на UFC в Катаре. Сейчас он занимает первое место в рейтинге легковесов и идет на серии из четырех побед.

Новый поход Царукяна за поясом UFC: преграда – экс-соперник Махачева