Арман Царукян: «Хочу остаться в легком весе на 2-3 года и побить все рекорды. Потом, вероятно, подумаю о другом дивизионе»
Арман Царукян рассказал о перспективах в UFC.
Боец UFC Арман Царукян рассказал о перспективах в легком весе и возможном переходе в другой дивизион.
«Ислам [Махачев] поднялся. Если я побью все рекорды в легком весе и буду качественно защищаться, то, вероятно, подумаю о переходе в другой дивизион. Но прямо сейчас хочу остаться здесь на 2-3 года и побить все рекорды», – сказал Арман Царукян.
22 ноября Царукян подерется с Дэном Хукером на UFC в Катаре. Сейчас он занимает первое место в рейтинге легковесов и идет на серии из четырех побед.
Новый поход Царукяна за поясом UFC: преграда – экс-соперник Махачева
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: UFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости