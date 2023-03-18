Уайт – о Коноре и USADA: «Не хочу иметь ничего общего с тестированием на допинг в этом бизнесе. Это чертов кошмар»

Президент UFC Дана Уайт высказался о ситуации с допинг-контролем перед его боем против Майкла Чендлера.

«Понятия не имею. Не обращаю на это никакого внимания. Это больше не моя работа, и я счастлив, что не занимаюсь этим. Поговорите с USADA, я понятия не имею. Не хочу иметь ничего общего с тестированием на допинг в этом бизнесе. Это чертов кошмар», – сказал Уайт.

Ранее Уайт говорил, что для выхода на бой Конор должен вернуться в пул тестирования на допинг и провести там полгода. Сам Макгрегор отмечал, что ему нужно успешно сдать только два допинг-теста.

Конор: «USADA идет в помойку»

Конор – в гостях у главного MMA-журналиста: хочет выйти на титульник и провести два боя в 2023-м