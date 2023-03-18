Уайт – о Коноре и USADA: «Не хочу иметь ничего общего с тестированием на допинг в этом бизнесе. Это чертов кошмар»

Теги UFC Дана Уайт MMA Конор Макгрегор Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт высказался о ситуации с допинг-контролем Конора Макгрегора перед его боем против Майкла Чендлера. 

«Понятия не имею. Не обращаю на это никакого внимания. Это больше не моя работа, и я счастлив, что не занимаюсь этим. Поговорите с USADA, я понятия не имею. Не хочу иметь ничего общего с тестированием на допинг в этом бизнесе. Это чертов кошмар», – сказал Уайт.

Ранее Уайт говорил, что для выхода на бой Конор должен вернуться в пул тестирования на допинг и провести там полгода. Сам Макгрегор отмечал, что ему нужно успешно сдать только два допинг-теста.

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3 комментария

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alexander bakulin
чистый спорт это и правда кошмар для лысого шарлатана.
единственное, для чего ему нужны допинг тесты, это для имиджа, чтобы была иллюзия, что ММА это настоящий спорт, а не цирк с конями, и их на спортивных телеканалах показывали (а не игнорили, как в 90-е и начале 2000-х). если бы не имиджевый вопрос, лысый бы вмиг от всякого допинг контроля отказался.
а так приходится на лапу в USADA заносить, чтобы его главных "звёзд" не прищучили.
но все махинации всплывают на поверхность, коррупционные схемы попадают на глаза публики.
сначала леснар, потом стероидный мошенник, а нынче ещё и конор.
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Спартак Уокер
Допинг тест это ад для спортсменов
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Ват-сон
допингу зеленый свет?
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