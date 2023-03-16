Конор Макгрегор: «Трилогии с Нейтом Диазом быть»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор сообщил, что должен был соперничать на The Ultimate Fighter с .

«Изначально мое противостояние на должно было быть против Нейта Диаза. Я согласился. Мне было все равно против кого драться и соревноваться.

Всем известно, что я согласился на Нейта. Но теперь это . И я не против него – это точно будет хороший бой.

Я точно снова подерусь с Нейтом. Трилогии быть, она обязательно произойдет на каком-либо этапе. Мы наверняка должны это уладить», – сказал Макгрегор.

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