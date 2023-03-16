Конор Макгрегор: «Трилогии с Нейтом Диазом быть»
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор сообщил, что должен был соперничать на The Ultimate Fighter с Нейтом Диазом.
«Изначально мое противостояние на The Ultimate Fighter должно было быть против Нейта Диаза. Я согласился. Мне было все равно против кого драться и соревноваться.
Всем известно, что я согласился на Нейта. Но теперь это Майкл Чендлер. И я не против него – это точно будет хороший бой.
Я точно снова подерусь с Нейтом. Трилогии быть, она обязательно произойдет на каком-либо этапе. Мы наверняка должны это уладить», – сказал Макгрегор.
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