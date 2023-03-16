Конор Макгрегор: «Трилогии с Нейтом Диазом быть»

Теги UFC MMA Нейт Диаз полусредний вес (MMA) The Ultimate Fighter Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор сообщил, что должен был соперничать на The Ultimate Fighter с Нейтом Диазом.

«Изначально мое противостояние на The Ultimate Fighter должно было быть против Нейта Диаза. Я согласился. Мне было все равно против кого драться и соревноваться.

Всем известно, что я согласился на Нейта. Но теперь это Майкл Чендлер. И я не против него – это точно будет хороший бой.

Я точно снова подерусь с Нейтом. Трилогии быть, она обязательно произойдет на каком-либо этапе. Мы наверняка должны это уладить», – сказал Макгрегор.

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4 комментария

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sanek maloi
Какой же талант у Конора зарабатывать $😁
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avcgloronalduMU
на боксерском ринге
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Великий Алонсо
Никогда не понимал этого хайпа вокруг Нейта Диаза. Кому он интересен, что в нем такого? Никогда не был топ-бойцом, миллион поражений, сейчас ещё и старик уже, всем на него плевать, куча других бойцов более сильных и молодых.
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Los Galácticos
Третий бой пройдет в баре
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