Конор – про бой с Чендлером: «Просто порву его. Я слишком ловкий, резкий и быстрый»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) легкий вес (MMA) The Ultimate Fighter Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал про соперничество с Майклом Чендлером в новом сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter.

«Мне нравится Майкл, мы фоткались с ним вчера. У меня вообще нет проблем с ним. Думаю, он хороший боец. Мне интересно увидеть его тренерский стиль. Он больше похож на спортсмена, чем на мастера боевых искусств. Знаю, что у него есть навыки в борьбе, но мне интересно посмотреть на мелкие детали.

Я согласился участвовать в TUF, прежде чем выйти и подраться с ним. Думаю, я просто порву его. Я слишком ловкий, резкий и быстрый. У него никогда не было таких соперников, и я думаю, что просто порву его.

В каком весе будем драться? 185 фунтов. Я сказал ему вчера об этом. Просто кайфую от него. Он хороший парень.

Мне важно быть погруженным в игру, в бизнес, в компанию и быть рядом с молодыми, голодными бойцами. Это было моей мотивацией и причиной, по которой я согласился участвовать в TUF: передать свою мудрость и знания следующему поколению, а затем подпитаться этой энергией», – сказал Макгрегор.

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7 комментариев

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Мага осторожный
Ответ Katin Dag
Если Майка не подкупят,уверен Конор ляжет до 2 раунда
так Чандлер же не с Хабибом будет драться, кто его подкупит
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leppyanen
Если ты смелый, ловкий и умелый … Кто продолжит? )
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sanek maloi
Не знаю что от Конора осталось, качалка, велик, может какие никак спаринги, это не проф бои. Но у Майкла низкий бойцовский айкью, тут на самом деле может быть 50 на 50.
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Tsamourlidis_mufc
Только челюсть хрустальная, лодыжки ветхие, кардио посредственное. А так - да, крутой парень.
+1
-1
0
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Ермолов генерал
Думаю Макгрегор его вынесет в первом раунде. Чендлер слишком тупой, опять будет лезть в размены вместо того чтобы одеялить и нюхать промежность как это делал великий Хабиб
+3
-2
+1
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Elkorazon01
Перед каждым боем одно и тоже Чикен говорит,а итог мы знаем
0
-3
-3
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Katin Dag
Если Майка не подкупят,уверен Конор ляжет до 2 раунда
0
-3
-3
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