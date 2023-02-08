Махачев – про бой Макгрегора и Чендлера: «Конор принимает много наркотиков, алкоголя... Ему будет тяжело победить Майкла»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поделился ожиданиями от боя Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.
«Для Чендлера этот бой станет последним. Он просто хочет заработать деньги и уйти. Если он проиграет, то UFC следует вышвырнуть его. Сколько раз он проигрывал?
Конор подойдет к бою в плохой форме: он принимает много наркотиков, алкоголя... Чендлера ему будет тяжело победить. Но вполне возможно, потому что я не понимаю логику Чендлера.
Он – базовый борец, но все время сходит с ума. Может быть, он проиграл Дастину Порье и Джастину Гейджи, чтобы Конор согласился дать ему бой?
Мне интересен этот бой, но между мной и ними огромная пропасть», – сказал Махачев.
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