Махачев – про бой Макгрегора и Чендлера: «Конор принимает много наркотиков, алкоголя... Ему будет тяжело победить Майкла»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) The Ultimate Fighter Майкл Чендлер Конор Макгрегор Ислам Махачев Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поделился ожиданиями от боя Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

«Для Чендлера этот бой станет последним. Он просто хочет заработать деньги и уйти. Если он проиграет, то UFC следует вышвырнуть его. Сколько раз он проигрывал?

Конор подойдет к бою в плохой форме: он принимает много наркотиков, алкоголя... Чендлера ему будет тяжело победить. Но вполне возможно, потому что я не понимаю логику Чендлера.

Он – базовый борец, но все время сходит с ума. Может быть, он проиграл Дастину Порье и Джастину Гейджи, чтобы Конор согласился дать ему бой?

Мне интересен этот бой, но между мной и ними огромная пропасть», – сказал Махачев.

Что такое TUF и почему приглашение Конора как тренера – гениальный ход Уайта

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мистер Биспинг
Это не олимпиада где выкидывают за поражения. Конор и Чендлер дают людям шоу, что генерирует прибыль для компании. Так что Исламу логичнее переживать что его выкинут, а не Конора с Чендлером.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sanek maloi
Я думаю, что это будет дембельский аккорд для обоих перед пенсией. Заработают все остатки денег со зрителей и уйдут дальше по своим делам. Конор дальше наслаждаться жизнью как он пожелает, Майкл воспитывать приемных детей. Смысла драться до инвалидности у обоих нет. Все было доказано в боях в свое время.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Борис _____
Ответ Мадина Уйгурова
У Чендлера хрустальная челюсть и бензобака на 3 минуты, один точный удар с левой ирландца закончит этот бой, даже если Чикен будет после попойки.
Не стоит забывать, что Чендлер - действующий спортсмен, в отличие от Конора. А его хрустальная челюсть не так давно 15 минут держала удары Гетжи.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Борис _____
Махачев прав, это выставочный бой пенсионеров. Если бы они дрались в 70 кг, можно было бы опасаться, что Конора в случае победы за уши вытянут в претенденты, но нет: 77 кг, аналог боёв Диас - Фергюсон, Диас - Масвидаль, просто с большим профитом.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мадина Уйгурова
У Чендлера хрустальная челюсть и бензобака на 3 минуты, один точный удар с левой ирландца закончит этот бой, даже если Чикен будет после попойки.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tpy6kaMerlina
Как этот бой в принципе состоится, если Конор вышел из под контроля юсада и не состоит в рейтингах юэфси
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий