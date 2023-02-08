Махачев – про бой Макгрегора и Чендлера: «Конор принимает много наркотиков, алкоголя... Ему будет тяжело победить Майкла»

Чемпион UFC в легком весе поделился ожиданиями от боя и .

«Для Чендлера этот бой станет последним. Он просто хочет заработать деньги и уйти. Если он проиграет, то UFC следует вышвырнуть его. Сколько раз он проигрывал?

Конор подойдет к бою в плохой форме: он принимает много наркотиков, алкоголя... Чендлера ему будет тяжело победить. Но вполне возможно, потому что я не понимаю логику Чендлера.

Он – базовый борец, но все время сходит с ума. Может быть, он проиграл Дастину Порье и Джастину Гейджи, чтобы Конор согласился дать ему бой?

Мне интересен этот бой, но между мной и ними огромная пропасть», – сказал Махачев.

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