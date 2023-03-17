Конор: «USADA идет в помойку»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор обратился к USADA.

«USADA идет в помойку», – написал Макгрегор в соцсетях.

Ранее Конор рассказал, что для участия в бою против Майкла Чендлера (планируется на осень-2023) ему нужно дважды успешно сдать допинг-тест.

Президент UFC Дана Уайт отмечал, что Конор должен вернуться в пул допинг-тестирования и находиться там в течение шести месяцев, чтобы выйти в октагон.

По информации TSN, Макгрегор – единственный боец, который не проверялся на допинг в 2022 году.

Конор – в гостях у главного MMA-журналиста: хочет выйти на титульник и провести два боя в 2023-м

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1 комментарий

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Арсен Венгер (копия)
В бою с допинг контролем коннор постучал бы в 3 раунде
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