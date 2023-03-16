Конор – про допинг-тестирование: «Мне некуда спешить. Два чистых теста, и вперед!»
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отказался от полугодичного периода проверки на допинг.
«Мне некуда спешить. Есть некоторые препятствия, но мы постоянно общаемся с USADA, планируем встречу. Она состоится и тогда все будет официально подтверждено.
Никакого шестимесячного периода, о котором все говорят. Два чистых теста, и вперед! Думаю, вам не придется ждать слишком долго», – сказал ирландец.
Осенью у Конора запланирован бой с Майклом Чендлером.
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То есть теперь можно даже не сомневаться в том, что Дана кроме ручных судеек для Пимблетов всяких, ещё и к ЮСАДА захаживает