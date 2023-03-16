Конор – про допинг-тестирование: «Мне некуда спешить. Два чистых теста, и вперед!»

Теги допинг UFC MMA полусредний вес (MMA) Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отказался от полугодичного периода проверки на допинг.

«Мне некуда спешить. Есть некоторые препятствия, но мы постоянно общаемся с USADA, планируем встречу. Она состоится и тогда все будет официально подтверждено.

Никакого шестимесячного периода, о котором все говорят. Два чистых теста, и вперед! Думаю, вам не придется ждать слишком долго», – сказал ирландец.

Осенью у Конора запланирован бой с Майклом Чендлером.

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3 комментария

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Oleg Where
Ответ Rjcnbr
>Никакого шестимесячного периода, о котором все говорят. Два чистых теста, и вперед! То есть теперь можно даже не сомневаться в том, что Дана кроме ручных судеек для Пимблетов всяких, ещё и к ЮСАДА захаживает
Вспомни как они турнир перенесли из Вегаса в Калифорнию где "величайшему" пикограмщику можно было драться из-за разных юрисдикций=)))
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Rjcnbr
>Никакого шестимесячного периода, о котором все говорят. Два чистых теста, и вперед!
То есть теперь можно даже не сомневаться в том, что Дана кроме ручных судеек для Пимблетов всяких, ещё и к ЮСАДА захаживает
+2
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eRo
то есть он даже не скрывает, что курсанул и ждёт первой возможности сдать чистый тест?))
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