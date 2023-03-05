Стипе Миочич: «Джонсу придется драться со мной в июле»
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич прокомментировал победу Джона Джонса над Сирилом Ганом.
«Хороший бой. Снимаю шляпу перед Джонсом, ему придется драться со мной в июле.
Я не нервничал, был спокоен, как всегда. Больше нервничаю, когда дерутся мои друзья. Это был хороший бой: Джонс поймал его на удушение, Ган не смог выбраться.
Зрителем быть классно, потому что тебе не прилетает по лицу. Но, конечно, я хотел биться. К сожалению, бой мне не дали, но теперь ждем июля.
Честно говоря, думал, бой дойдет до решения. Все-таки Джон не дрался три года», – сказал Миочич.
Бонс конечно уникален, имеет очень большой багаж опыта, но при этом в отличном возрасте для тяжа. Было году в 2011-12 фото, где сидели тогдашние чемпы, Веласкес, Джонс, Паук, ЖСП и Круз, кто-то уже сошёл с дистанции, кто-то уже давно не конкурентен, а Бонс покоряет новые высоты. ГОАТ