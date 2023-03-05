Стипе Миочич: «Джонсу придется драться со мной в июле»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Сирил Ган UFC 285 Джонс – Ган Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич прокомментировал победу Джона Джонса над Сирилом Ганом.

«Хороший бой. Снимаю шляпу перед Джонсом, ему придется драться со мной в июле.

Я не нервничал, был спокоен, как всегда. Больше нервничаю, когда дерутся мои друзья. Это был хороший бой: Джонс поймал его на удушение, Ган не смог выбраться.

Зрителем быть классно, потому что тебе не прилетает по лицу. Но, конечно, я хотел биться. К сожалению, бой мне не дали, но теперь ждем июля.

Честно говоря, думал, бой дойдет до решения. Все-таки Джон не дрался три года», – сказал Миочич.

Джонс – Миочичу: «Надеюсь, ты будешь усердно тренироваться»

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13 комментариев

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Руслан Мамедрзаев
Ответ Rivaldo С
Если он мешок, тогда кто ты ?
пакет )
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sanek maloi
Стипе возраст догоняет и тяжёлые последние бои с Кормье и Нгану, но бой может получиться очень даже конкурентный. Но Джонси, это УНИКУМ в своем деле, которым занимается всю жизнь Все думали заржавел за 3 года, стал толстый, а он просто вышел и уработал тяжа технаря, не напрягаясь) сейчас пойдут с Конором по бабам, тусить и пропустят по дорожке белого на радостях)))
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Rivaldo С
Ответ Великий Алонсо
Тебе придётся лечь нокаутом от Джонса, мешок
Если он мешок, тогда кто ты ?
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SiberMK
Этот бой будет более конкурентным, даже с учетом простоя и изношенности Стипе. Один из немногих в тяжах, кто и в стойке может работать и в партере, снял кучу крутых скальпов, но будь этот бой на пару лет раньше, было бы 50/50. Сейчас шансы у пожарника маловаты.
Бонс конечно уникален, имеет очень большой багаж опыта, но при этом в отличном возрасте для тяжа. Было году в 2011-12 фото, где сидели тогдашние чемпы, Веласкес, Джонс, Паук, ЖСП и Круз, кто-то уже сошёл с дистанции, кто-то уже давно не конкурентен, а Бонс покоряет новые высоты. ГОАТ
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Lindeman
В июле вполне нормально, я ожидал в сентябре - начале октября
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Николай Хлебников
На данный момент шансов ноль против Джонса
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Isa Babaev
Ответ Великий Алонсо
Тебе придётся лечь нокаутом от Джонса, мешок
Побольше уважения к лучшему тяжу в истории
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Алексей Иванов
Миочич стар и понес в последних боях много ущерба,еще после его 3 боя с Кормье я написал что скорее всего Миочич больше не одной победы в ЮФС не одержит,прошло почти 3 года и Миочич пока не одной победы и не одержал и не одержит,он бы даже Волкова не осилил,с Джонсом будет мис матч,хотя быстро Джонс его не сможет финишировать
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Volcano
Ответ Isa Babaev
Не забывайте, что у Стипе хорошая борьба и топовая ударка, все таки дважды побил Кормье, швырял Нганну, так что нас ждёт крутой бой
Единственное, что он стартоват уже, да и 2 года простоя тоже дадут о себе знать. А так да, на бумаге бой - пушка.
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Ussaev M
а в конце года против победителя боя Павлович-Блейдс
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Isa Babaev
Не забывайте, что у Стипе хорошая борьба и топовая ударка, все таки дважды побил Кормье, швырял Нганну, так что нас ждёт крутой бой
+2
-3
-1
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Великий Алонсо
Тебе придётся лечь нокаутом от Джонса, мешок
+4
-10
-6
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Los Galácticos
Стипе будет очень непросто. Джонс настолько крут что даже двойная ставка Дрейка не помогла Гану.
+25
-1
+24
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