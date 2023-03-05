Стипе Миочич: «Джонсу придется драться со мной в июле»

Бывший чемпион в тяжелом весе прокомментировал победу над .

«Хороший бой. Снимаю шляпу перед Джонсом, ему придется драться со мной в июле.

Я не нервничал, был спокоен, как всегда. Больше нервничаю, когда дерутся мои друзья. Это был хороший бой: Джонс поймал его на удушение, Ган не смог выбраться.

Зрителем быть классно, потому что тебе не прилетает по лицу. Но, конечно, я хотел биться. К сожалению, бой мне не дали, но теперь ждем июля.

Честно говоря, думал, бой дойдет до решения. Все-таки Джон не дрался три года», – сказал Миочич.

Джонс – Миочичу: «Надеюсь, ты будешь усердно тренироваться»