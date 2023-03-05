Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс после победы над обратился к Стипе Миочичу.

«Хотите ли вы, чтобы я побил ? Надеюсь, ты будешь усердно тренироваться», – сказал Джонс.

На UFC 285 Джонс победил Гана удушающим приемом в первом раунде.

Джон Джонс вернулся в октагон спустя три года – и задушил Гана за две минуты!