Джонс – Миочичу: «Надеюсь, ты будешь усердно тренироваться»
Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс после победы над Сирилом Ганом обратился к Стипе Миочичу.
«Хотите ли вы, чтобы я побил Стипе Миочича? Надеюсь, ты будешь усердно тренироваться», – сказал Джонс.
На UFC 285 Джонс победил Гана удушающим приемом в первом раунде.
Джон Джонс вернулся в октагон спустя три года – и задушил Гана за две минуты!
Кейн - фрик обычный, воу, как понять, что человек не смотрел ММА в тот момент, когда Кейн был чемпом, и да, Леснар не фрик рестлер, а топовый борец, с хорошим панчем.
Веласкес пиковый своим ударом 70кг алкаша врятли завалит
С его антропометрией и физ данным с Джонсом бороться просто смешно
По большому счету Кейн фрик обычный он и топом настоящим не был никогда,побил фрика реслера и дрался 100 раз подряд с ДДС и все считали какие они оба крутые,ДДС просто крепкий средненький боксер,по меркам мма с хорошим боксом на пике,по меркам проф боксера с плохим боксом
И в догонку, Грассо тоже в бою с Шевченко считали нулем а по факту одна ошибка и все приехали
Самые тяжелые соперники для Джонса высокие длиннорукие,быстрые с отличным кардио и не бьющие
Уверен что Нганну он бы так же легко как Кокляева победил,и даже если бы Нганну по нему пару раз четко попал ничего бы с с Джонсом не было