Джонс – Миочичу: «Надеюсь, ты будешь усердно тренироваться»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Сирил Ган UFC 285 Джонс – Ган Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс после победы над Сирилом Ганом обратился к Стипе Миочичу.

«Хотите ли вы, чтобы я побил Стипе Миочича? Надеюсь, ты будешь усердно тренироваться», – сказал Джонс.

На UFC 285 Джонс победил Гана удушающим приемом в первом раунде.

Джон Джонс вернулся в октагон спустя три года – и задушил Гана за две минуты!

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35 комментариев

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Валерий Асанов
Павлович достойный соперник для Джонса ...
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Эд Рогозин
че снова среднячков будет выносить…
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FRAUD
Ответ Алексей Иванов
Кормье олимпийский борец,у Кормье достаточно тяжелый удар и он неоднократно клал соперников с одного удара,(тот же Нганну не кладет соперников а тупо массой задавливает и забивает сериями) Веласкес пиковый своим ударом 70кг алкаша врятли завалит С его антропометрией и физ данным с Джонсом бороться просто смешно По большому счету Кейн фрик обычный он и топом настоящим не был никогда,побил фрика реслера и дрался 100 раз подряд с ДДС и все считали какие они оба крутые,ДДС просто крепкий средненький боксер,по меркам мма с хорошим боксом на пике,по меркам проф боксера с плохим боксом
Да-да, только вот Веласкес вырубал с одного удара, Нганну вырубает с одного удара, Кормье олимпийский вольник, правда он говорит, что у Веласкеса лучшая борьба в ГАСе и справедливо считает его одним из лучших тяжей в истории, с его антропометрией, ну что ж, Кормье ещё меньше, поздравляю.
Кейн - фрик обычный, воу, как понять, что человек не смотрел ММА в тот момент, когда Кейн был чемпом, и да, Леснар не фрик рестлер, а топовый борец, с хорошим панчем.
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Aram Ambarsumyan
Если быть реалистом, то Джон Стипе побьёт это 100%! Леди и Джентльмены доминирующий чемпион вернулся!
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Cyrenaic
Ответ San9
Это тяжелый вес, тут не надо красиво смотреться. Вон Ган порхает как бабочка, и что с того.
Да, вот только Ган не умеет бороться. А вот Павлович и Аспиналл умеют и валять их будет гораздо сложнее чем Гана – следовательно значительная часть боя пройдет в стойке
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Алексей Иванов
Ответ FRAUD
Веласкес - это Кормье 2.0, помнится мне, но Кормье создавал много проблем Джонсу, и был(на самом деле), самым серьезным его оппонентом, поэтому рич не особо здесь роляет, Веласкес - это танк с кардио на 50 раундов, хорошим ударом, великолепной борьбой и боксом на уровень выше чем у Кормье, я бы сказал, что я не уверен был бы в победе Джонса, когда Кейн был на пике, он самый одаренный и универсальный тяж в истории.
Кормье олимпийский борец,у Кормье достаточно тяжелый удар и он неоднократно клал соперников с одного удара,(тот же Нганну не кладет соперников а тупо массой задавливает и забивает сериями)
Веласкес пиковый своим ударом 70кг алкаша врятли завалит
С его антропометрией и физ данным с Джонсом бороться просто смешно

По большому счету Кейн фрик обычный он и топом настоящим не был никогда,побил фрика реслера и дрался 100 раз подряд с ДДС и все считали какие они оба крутые,ДДС просто крепкий средненький боксер,по меркам мма с хорошим боксом на пике,по меркам проф боксера с плохим боксом
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besik
Ответ FRAUD
Ну проблема в том, что " а вот сможет прилететь" и "а вот когда были апсеты" - это не про реальную проверку, с таким же успехом и Ган мог случайно вырубить или у Джонса мог сломаться палец как в бою с Соненном, только бой не завершился бы к тому времени.
Только Гана мы увидели а того же Павловича еще нет, вот после Блейдса и будем говорить кто кому соперник
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FRAUD
Ответ Амен
Никто не знает безпартерный или партерный боец Павлович. Бой с Оверимом был давно, за это время Серёга вполне мог и подтянуть борьбу, тем более что Греко римская база у него имеется
Слушай, если тот Оверим смог тебя так легко повалить в партер, при всём уважении, я не думаю, что ты подтянешь борьбу на уровень Джонса, надо посмотреть на бой с Блейдсом, но даже Кертис это не Джонс.
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San9
Ответ Cyrenaic
После Миочича в принципе можно заканчивать. Джонс смотрелся очень грузно, будто под водой дерётся. Против Павловича и Аспиналла будет сложно
Это тяжелый вес, тут не надо красиво смотреться. Вон Ган порхает как бабочка, и что с того.
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FRAUD
Ответ Алексей Иванов
Веласкес ахахахахахах,не бьющий коротышка ну да ... Под чем нужно находится чтобы верить что не бьющий Веласкес мог побить Джонса??? у Джонса рука больше чем весь Веласкес
Веласкес - это Кормье 2.0, помнится мне, но Кормье создавал много проблем Джонсу, и был(на самом деле), самым серьезным его оппонентом, поэтому рич не особо здесь роляет, Веласкес - это танк с кардио на 50 раундов, хорошим ударом, великолепной борьбой и боксом на уровень выше чем у Кормье, я бы сказал, что я не уверен был бы в победе Джонса, когда Кейн был на пике, он самый одаренный и универсальный тяж в истории.
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Амен
Ответ FRAUD
Смешно, что у нас человек, который считался всеми чуть ли не будущим Сильвой и Адесаньей - мешок, смешно, что величайший тяжеловес в ГАСе - мешок, смешно, что тебе кажется, что безударный Блейдс или безпартерный Павлович смогут что-то сделать Джонсу.
Никто не знает безпартерный или партерный боец Павлович. Бой с Оверимом был давно, за это время Серёга вполне мог и подтянуть борьбу, тем более что Греко римская база у него имеется
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FRAUD
Ответ besik
Смешно это когда чел не понимает что в супертяжах может прилететь шальная плюха и выключится свет, а тот же Павлович такую плюху может положить на раз! И в догонку, Грассо тоже в бою с Шевченко считали нулем а по факту одна ошибка и все приехали
Ну проблема в том, что " а вот сможет прилететь" и "а вот когда были апсеты" - это не про реальную проверку, с таким же успехом и Ган мог случайно вырубить или у Джонса мог сломаться палец как в бою с Соненном, только бой не завершился бы к тому времени.
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Алексей Иванов
Ответ FRAUD
Теоретически самые тяжелые соперники для Джонса в тяжах - Веласкес, ДДС, ну и молодой Миочич, думал ещё над Леснаром, но здесь у него мало шансов после 3-4 минуты.
Веласкес ахахахахахах,не бьющий коротышка ну да ... Под чем нужно находится чтобы верить что не бьющий Веласкес мог побить Джонса??? у Джонса рука больше чем весь Веласкес
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inmotion
Ответ Andre*
В тяжёлом весе в UFC сейчас (да и когда-то раньше тоже) полный раздрай и деградация, что против бывшего допингиста есть только старый Миочич. Уход Нгану выявил снова эту проблему красноречиво. Я знаю что мне скажут про Павловича. Но у него нет ничего кроме силы удара. Будет так же в борьбе задушен боунсом
Борьбу Павловича, возможно, увидим в бою с Блейдсом
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besik
Ответ Алексей Иванов
Блейдс ничего не сможет противопоставить Джонсу,да и Павлович вероятно тоже,его заборол Оверим. Самые тяжелые соперники для Джонса высокие длиннорукие,быстрые с отличным кардио и не бьющие Уверен что Нганну он бы так же легко как Кокляева победил,и даже если бы Нганну по нему пару раз четко попал ничего бы с с Джонсом не было
А теперь посмотри длину рук у Павловича, они с Джонсом в этом плане лидеры
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sanek maloi
Жду любителей писанины про тунарибол, Джони Кокс р4р)))гори гори ясно, чтобы не погасло)
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+8
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FRAUD
Ответ Алексей Иванов
Блейдс ничего не сможет противопоставить Джонсу,да и Павлович вероятно тоже,его заборол Оверим. Самые тяжелые соперники для Джонса высокие длиннорукие,быстрые с отличным кардио и не бьющие Уверен что Нганну он бы так же легко как Кокляева победил,и даже если бы Нганну по нему пару раз четко попал ничего бы с с Джонсом не было
Теоретически самые тяжелые соперники для Джонса в тяжах - Веласкес, ДДС, ну и молодой Миочич, думал ещё над Леснаром, но здесь у него мало шансов после 3-4 минуты.
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Cyrenaic
После Миочича в принципе можно заканчивать. Джонс смотрелся очень грузно, будто под водой дерётся. Против Павловича и Аспиналла будет сложно
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besik
Ответ FRAUD
Смешно, что у нас человек, который считался всеми чуть ли не будущим Сильвой и Адесаньей - мешок, смешно, что величайший тяжеловес в ГАСе - мешок, смешно, что тебе кажется, что безударный Блейдс или безпартерный Павлович смогут что-то сделать Джонсу.
Смешно это когда чел не понимает что в супертяжах может прилететь шальная плюха и выключится свет, а тот же Павлович такую плюху может положить на раз!
И в догонку, Грассо тоже в бою с Шевченко считали нулем а по факту одна ошибка и все приехали
+1
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Born is the King
Ответ Andre*
В тяжёлом весе в UFC сейчас (да и когда-то раньше тоже) полный раздрай и деградация, что против бывшего допингиста есть только старый Миочич. Уход Нгану выявил снова эту проблему красноречиво. Я знаю что мне скажут про Павловича. Но у него нет ничего кроме силы удара. Будет так же в борьбе задушен боунсом
+ Многие это видят
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Andre*
В тяжёлом весе в UFC сейчас (да и когда-то раньше тоже) полный раздрай и деградация, что против бывшего допингиста есть только старый Миочич. Уход Нгану выявил снова эту проблему красноречиво. Я знаю что мне скажут про Павловича. Но у него нет ничего кроме силы удара. Будет так же в борьбе задушен боунсом
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Юрий Зубов
Ответ Бауржан Тазабеков
что то обречённый взгляд был у Стипе в этот момент.
Тоже заметил 😃
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wav
очнь жаль, что бой с Ганом так быстро закончился((
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Алексей Иванов
Ответ Руслан Ганбаров
Под зановес карьеры, решили Джонса на мешочную диету посадить. То нулевой Ган без борьбы, то пенсионер Миочич который при Ельцине дрался... Пара Павлович Блейдс покажут настоящий уровень Джонса. Но юфс будут оттягивать момент
Блейдс ничего не сможет противопоставить Джонсу,да и Павлович вероятно тоже,его заборол Оверим.

Самые тяжелые соперники для Джонса высокие длиннорукие,быстрые с отличным кардио и не бьющие

Уверен что Нганну он бы так же легко как Кокляева победил,и даже если бы Нганну по нему пару раз четко попал ничего бы с с Джонсом не было
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FRAUD
Ответ Руслан Ганбаров
Под зановес карьеры, решили Джонса на мешочную диету посадить. То нулевой Ган без борьбы, то пенсионер Миочич который при Ельцине дрался... Пара Павлович Блейдс покажут настоящий уровень Джонса. Но юфс будут оттягивать момент
Смешно, что у нас человек, который считался всеми чуть ли не будущим Сильвой и Адесаньей - мешок, смешно, что величайший тяжеловес в ГАСе - мешок, смешно, что тебе кажется, что безударный Блейдс или безпартерный Павлович смогут что-то сделать Джонсу.
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