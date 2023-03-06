Шевченко обратилась к фанатам после проигрыша Грассо: «Трудные времена создают сильных людей»

Бывшая чемпионка UFC Валентина Шевченко прокомментировала поражение в бое против Алексы Грассо.

Напомним, что Шевченко владела титулом в наилегчайшем весе на протяжении четырех лет, успешно защитив его семь раз.

«Спасибо всем за поддержку! По-настоящему ценю всех вас! В горе и радости спасибо за то, что вы со мной.

Трудные времена создают сильных людей. Боевые искусства – это моя жизнь, и я вернусь к незамедлительному реваншу сильнее, чем когда-либо.

Бой не прощает ни одной ошибки! Особенно это огорчает, когда доминируешь в поединке. Никаких оправданий, только тяжелый труд! Готова начать все сначала. Люблю вас всех», – написала Шевченко в соцсетях.

Кормье – о болевом приеме Грассо: «Она как безумная нацелилась на этот финиш. Как Хабиб, когда он схватил шею Конора»

Кормье – о поражении Шевченко: «Никогда не думал, что увижу такую ошибку Валентины»