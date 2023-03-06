Шевченко обратилась к фанатам после проигрыша Грассо: «Трудные времена создают сильных людей»

Теги наилегчайший вес UFC Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Бывшая чемпионка UFC Валентина Шевченко прокомментировала поражение в бое против Алексы Грассо.

Напомним, что Шевченко владела титулом в наилегчайшем весе на протяжении четырех лет, успешно защитив его семь раз.

«Спасибо всем за поддержку! По-настоящему ценю всех вас! В горе и радости спасибо за то, что вы со мной.

Трудные времена создают сильных людей. Боевые искусства – это моя жизнь, и я вернусь к незамедлительному реваншу сильнее, чем когда-либо.

Бой не прощает ни одной ошибки! Особенно это огорчает, когда доминируешь в поединке. Никаких оправданий, только тяжелый труд! Готова начать все сначала. Люблю вас всех», – написала Шевченко в соцсетях.

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4 комментария

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Tpy6kaMerlina
Кризис - время возможностей. Вот только... второй бой подряд неубедительный, а уверенность в доминации до поражения будит бдительность, рождает самоуверенность. Имхо, Шевченко как боец еще сильна и возраст регресса не подошёл, но вот ментально надо что-то менять
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sanek maloi
Пуле пора уже своих детей и семью иметь, а она все морды хочет разбивать) все, уже всем доказала, показала, танцевать умеешь)))
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Oleg Where
Ты не доминировала. Ты боялась ее бокса и комбинаций, и это было видно.
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Ussaev M
Я то думал щас лезгинку станцует.
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