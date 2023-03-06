Конор поздравил Грассо с победой над Шевченко: «Я не удивлен. Viva Mexico»

Теги UFC Конор Макгрегор Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на победу Алексы Грассо над Валентиной Шевченко в бою за титул в женском наилегчайшем весе.

«Поздравляю Мексику! Ваша новая чемпионка мира Алекса Грассо! Теперь двое рожденных в Мексике бойца – чемпионы UFC. Превосходно! Я не удивлен. Viva Mexico», – написал Конор в соцсетях.

Кормье – о поражении Шевченко: «Никогда не думал, что увижу такую ошибку Валентины»

 

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1 комментарий

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Volcano
Мексы купили у него вискарь же,походу по этому так яро и поддерживает выходцев из этой страны)
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