Конор поздравил Грассо с победой над Шевченко: «Я не удивлен. Viva Mexico»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на победу Алексы Грассо над в бою за титул в женском наилегчайшем весе.

«Поздравляю Мексику! Ваша новая чемпионка мира Алекса Грассо! Теперь двое рожденных в Мексике бойца – чемпионы UFC. Превосходно! Я не удивлен. Viva Mexico», – написал Конор в соцсетях.

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