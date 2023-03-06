Кормье – о болевом приеме Грассо: «Она как безумная нацелилась на этот финиш. Как Хабиб, когда он схватил шею Конора»

Теги UFC Джо Роган Даниэль Кормье Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье похвалил Алексу Грассо за исполнение болевого приема, который принес ей победу над Валентиной Шевченко.

Напомним, что бой за титул в женском наилегчайшем весе состоялся в соглавном событии UFC 285.

«Грассо как безумная нацелилась на данный финиш. Она забрала спину Шевченко и начала давить.

Как подчеркнул Джо Роган, она настолько сильно давила на Валентину, что совершенно поменяла цвет ее лица. Там, где была рука Грассо, она полностью белая, но в остальном абсолютно красная.

Грассо не завела руку под подбородок, но сумела оказать достаточное давление в области челюсти, что заставило женщину, державшую этот пояс с самого момента его появления, постучать, вместо того чтобы уснуть.

Это больно. Это как Хабиб, который схватил Конора и заломом шеи заставил его сдаться», – сказал Кормье.

Конор поздравил Грассо с победой над Шевченко: «Я не удивлен. Viva Mexico»

Кормье – о поражении Шевченко: «Никогда не думал, что увижу такую ошибку Валентины»

 

 

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1 комментарий

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Kanan Jarrus
да, только хабиб планомерно унижал все 4 раунда чикена. а здесь был равный бой
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