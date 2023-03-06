Кормье – о болевом приеме Грассо: «Она как безумная нацелилась на этот финиш. Как Хабиб, когда он схватил шею Конора»
Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье похвалил Алексу Грассо за исполнение болевого приема, который принес ей победу над Валентиной Шевченко.
Напомним, что бой за титул в женском наилегчайшем весе состоялся в соглавном событии UFC 285.
«Грассо как безумная нацелилась на данный финиш. Она забрала спину Шевченко и начала давить.
Как подчеркнул Джо Роган, она настолько сильно давила на Валентину, что совершенно поменяла цвет ее лица. Там, где была рука Грассо, она полностью белая, но в остальном абсолютно красная.
Грассо не завела руку под подбородок, но сумела оказать достаточное давление в области челюсти, что заставило женщину, державшую этот пояс с самого момента его появления, постучать, вместо того чтобы уснуть.
Это больно. Это как Хабиб, который схватил Конора и заломом шеи заставил его сдаться», – сказал Кормье.
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