Кормье – о поражении Шевченко: «Никогда не думал, что увижу такую ошибку Валентины»

Теги наилегчайший вес UFC Даниэль Кормье Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC и комментатор Даниэль Кормье назвал неожиданным поражение Валентины Шевченко.

Напомним, что бывшая чемпионка в наилегчайшем весе утратила титул, уступив Алексе Грассо болевым приемом в четвертом раунде.

«Никогда не думал, что увижу, чтобы Валентина так ошибалась. Она допускала ошибки во время поединка с Сантос, проведя тейкдауны и пытаясь ускориться, когда этого было не нужно делать, и вот в последнем бою она тоже допустила ошибку, которую ей не простили. Она пыталась бить с разворота, находясь на близком расстоянии», – сказал Кормье.

Первое поражение Валентины Шевченко в UFC за четыре года – крах доминации после семи защит подряд

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1 комментарий

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Volcano
Боёв Шлеменко просто пересмотрела ;D
+3
0
+3
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