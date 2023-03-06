Кормье – о поражении Шевченко: «Никогда не думал, что увижу такую ошибку Валентины»

Бывший двойной чемпион UFC и комментатор назвал неожиданным поражение Валентины Шевченко.

Напомним, что бывшая чемпионка в наилегчайшем весе утратила титул, уступив Алексе Грассо болевым приемом в четвертом раунде.

«Никогда не думал, что увижу, чтобы Валентина так ошибалась. Она допускала ошибки во время поединка с Сантос, проведя тейкдауны и пытаясь ускориться, когда этого было не нужно делать, и вот в последнем бою она тоже допустила ошибку, которую ей не простили. Она пыталась бить с разворота, находясь на близком расстоянии», – сказал Кормье.

Первое поражение Валентины Шевченко в UFC за четыре года – крах доминации после семи защит подряд