Джон Джонс заработал больше 7 млн долларов за бой с Ганом (The Sports Grail)

Теги UFC Джон Джонс Валентина Шевченко Сирил Ган UFC 285 Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

В ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада) состоялся турнир UFC 285, в главном событии которого прошел бой за титул в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом. Джонс победил удушающим приемом в первом раунде.

Портал The Sports Grail опубликовал платежную ведомость турнира. Самый большой гонорар заработал Джонс (7,19 млн долларов). Ган получил вторую по размеру выплату (1,25 млн долларов).

Участницы соглавного события вечера Валентина Шевченко и Алекса Грассо (победа Грассо болевым приемом в четвертом раунде) заработали 842 и 492 тысяч долларов соответственно.

«Бог выбрал меня». Чтобы вернуть величие, Джонс ушел в религию и помирился с невестой, которую избивал при детях

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8 комментариев

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Дмитрий5
Ответ felix-sanchez
Интересно, сколько Конор поднимет за свой бой с Чендлером.
От 20 млн
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Остап Бендер
А Нганну сколько получал за последние бои?
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mqh9pzrxgf
Ответ sanek maloi
Почти Конора догоняет)))
Это без ппв
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АКА
Нихрена себе Сирилка, вышел, повалялся несколько минут, и бах лям двести пятьдесят зелени. Вот бизнесмен.
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Мага осторожный
нганну локти кусает от зависти...
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felix-sanchez
Интересно, сколько Конор поднимет за свой бой с Чендлером.
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sanek maloi
Почти Конора догоняет)))
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АРХАТ
Конечно не Мэйвейзер, но весьма хорошо
+4
-1
+3
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