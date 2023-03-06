Джон Джонс заработал больше 7 млн долларов за бой с Ганом (The Sports Grail)

В ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада) состоялся турнир 285, в главном событии которого прошел бой за титул в тяжелом весе между и . Джонс победил удушающим приемом в первом раунде.

Портал The Sports Grail опубликовал платежную ведомость турнира. Самый большой гонорар заработал Джонс (7,19 млн долларов). Ган получил вторую по размеру выплату (1,25 млн долларов).

Участницы соглавного события вечера и Алекса Грассо (победа Грассо болевым приемом в четвертом раунде) заработали 842 и 492 тысяч долларов соответственно.

«Бог выбрал меня». Чтобы вернуть величие, Джонс ушел в религию и помирился с невестой, которую избивал при детях