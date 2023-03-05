Ирина Алексеева: «Шевченко проиграла по глупости. Думаю, он конкретно наелась всем этим»

Теги наилегчайший вес UFC MMA Валентина Шевченко UFC 285 Ирина Алексеева Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала поражение Валентины Шевченко от Алексы Грассо на UFC 285.

«Я думаю, ничего страшного нет в том, что Валя не защитила титул. Все равно все знают, кто она такая, и из-за одного поражения ее достижения никак не гаснут.

Да, Валентина проиграла по глупости. Даже больше не по глупости, а потому что ММА – это лотерея. Мы можем тренироваться годами, пахать как кони, быть супертехничными, а вот какой-нибудь дяденька выйдет, четко попадет из-под жопы и до свидания, все эти годы тренировок.

Многие говорят, что второй бой Шевченко уже не та, стареет, но я с этим не согласна. Я думаю, она не стареет, а просто наелась конкретно всем этим. Очень тяжело себя держать постоянно в форме.

Она же выходит на бой не как дебютантка, а она защищает титул в боях с сильными соперницами. Конечно, на нее оказывается большое давление», – сказала Алексеева.

Первое поражение Валентины Шевченко в UFC за четыре года – крах доминации после семи защит подряд

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2 комментария

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МИХАЛЫЧ
Короче она думала что в октагоне был Андрей ,, ну ему проиграть удушающим простительно
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Bello Jiafra
он наелся, выдохнул тренер...
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