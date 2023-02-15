Тренер Альдо – о бое с Мейвезером: «У нас нет даты, но мы знаем, что бой состоится в Абу-Даби»

Андре Педернейрас, тренер и менеджер экс-чемпиона UFC в полулегком весе , рассказал о предстоящем бое против Флойда Мейвезера.

«Переговоры действительно продвинулись. Мы надеемся подписать контракт до того, как проведем следующий бой против Джереми Стивенса 1 апреля. У нас пока нет даты, но мы уже знаем, что поединок состоится в Абу-Даби», – сказал Педернейрас.

11 февраля Альдо дебютировал как боксер на профессиональном уровне. После победы на Эммануэлем Замбрано он вызвал на бой Мейвезера.

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