Флойд Мейвезер проведет еще один выставочный бой 25 февраля

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер анонсировал очередной выставочный поединок.

25 февраля в Лондоне на арене «O2» легендарный боксер встретится с английским кикбоксером Лиамом Харрисоном.

Мейвезер провел 50 боев в профессиональном боксе, выиграв все поединки. Харрисон же провел более сотни боев по кикбоксингу (90-25-2), в разные годы владея поясами в лигах по муай-тай и кикбоксингу.

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