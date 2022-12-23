Жозе Альдо и Сергей Ковалев могут выступить на турнире Hardcore в Дубае 18 марта

Теги Сергей Ковалев MMA Жозе Альдо бокс Hardcore FC Анатолий Сульянов Бокс/MMA/UFC

Президент Hardcore FC Анатолий Сульянов сообщил, что экс-боец UFC Жозе Альдо и бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев могут провести бои на турнире в Дубае, который состоится весной.

«18 марта состоится большой турнир Hardcore Boxing в Дубае. Имена пока называть не буду, но в карде Жозе Альдо, и, скорее всего, даже Сергей «Крашер» Ковалев. Это помимо наших ребят. Буду еще два больших международных имени.

Жозе Альдо на 99,9%, с ним сейчас финалят контракт. С Ковалевым идут переговоры», – сказал Сульянов.

Hardcore предложил контракт Жозе Альдо на бой с Саматом Абдырахмановым

Дэйна Уайт про завершение карьеры Альдо: «UFC всегда будет его домом»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kurt
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А могут и не выступить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sergoelkukuy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я вот не удивлюсь.
Сульянов мне кажется держит слово… не?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я сплю, или легенда ММА и некогда лучший боец ЮФС, будет выступать в лиге тульского подлокотника?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пользователь заблокирован
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Анатолий, а совместный турнир с Bare Knuckle тоже в марте ? А Нганну когда, тоже в марте ?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Азамат Сериков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сегодня же не 1 апреля?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий