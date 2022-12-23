Жозе Альдо и Сергей Ковалев могут выступить на турнире Hardcore в Дубае 18 марта

Президент Hardcore FC Анатолий Сульянов сообщил, что экс-боец UFC Жозе Альдо и бывший чемпион мира по боксу могут провести бои на турнире в Дубае, который состоится весной.

«18 марта состоится большой турнир Hardcore Boxing в Дубае. Имена пока называть не буду, но в карде Жозе Альдо, и, скорее всего, даже Сергей «Крашер» Ковалев. Это помимо наших ребят. Буду еще два больших международных имени.

Жозе Альдо на 99,9%, с ним сейчас финалят контракт. С Ковалевым идут переговоры», – сказал Сульянов.

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