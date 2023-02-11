Жозе Альдо после дебютной победы в боксе вызвал на бой Мейвезера

Экс-чемпион UFC в полулегком весе провел первый боксерский бой в карьере. Дебют состоялся в Бразилии.

Бой против Эммануэля Замбрано (0-2) продлился шесть раундов и завершился победой Альдо единогласным решением судей.

После победы он вызвал на бой : «Его сторона уже согласилась, моя сторона тоже. Теперь мы ждем промоутеров, чтобы заключить сделку».

Сейчас Альдо 36 лет. Он дважды был чемпионом UFC в полулегком весе и возглавлял рейтинг P4P.

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