Жозе Альдо после дебютной победы в боксе вызвал на бой Мейвезера

Теги Флойд Мейвезер-младший Жозе Альдо бокс Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо провел первый боксерский бой в карьере. Дебют состоялся в Бразилии.

Бой против Эммануэля Замбрано (0-2) продлился шесть раундов и завершился победой Альдо единогласным решением судей.

После победы он вызвал на бой Флойда Мейвезера: «Его сторона уже согласилась, моя сторона тоже. Теперь мы ждем промоутеров, чтобы заключить сделку».

Сейчас Альдо 36 лет. Он дважды был чемпионом UFC в полулегком весе и возглавлял рейтинг P4P.

Жозе Альдо 1 апреля проведет бой по боксу с Джереми Стивенсом

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1 комментарий

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dreamstep
Жозе огонь, денег поднимет под конец карьеры )
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