Жозе Альдо 1 апреля проведет бой по боксу с Джереми Стивенсом
Бывший чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо 1 апреля проведет боксерский поединок против экс-бойца UFC Джереми Стивенса.
Бой состоится на турнире лиги Хорхе Масвидаля Gamebred Boxing 4 в Милуоки (США). Там же подерутся Рой Джонс-младший и Энтони Петтис.
В августе Альдо проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. Стивенс в ноябре проиграл Натану Шульту сабмишеном.
В 2018-м Альдо дрался со Стивенсом и победил нокаутом в первом раунде.
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