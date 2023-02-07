Жозе Альдо 1 апреля проведет бой по боксу с Джереми Стивенсом

Бывший чемпион UFC в полулегком весе 1 апреля проведет боксерский поединок против экс-бойца UFC Джереми Стивенса.

Бой состоится на турнире лиги Хорхе Масвидаля Gamebred Boxing 4 в Милуоки (США). Там же подерутся Рой Джонс-младший и Энтони Петтис.

В августе Альдо проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. Стивенс в ноябре проиграл Натану Шульту сабмишеном.

В 2018-м Альдо дрался со Стивенсом и победил нокаутом в первом раунде.

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