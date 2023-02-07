Жозе Альдо 1 апреля проведет бой по боксу с Джереми Стивенсом

Теги полулегкий вес UFC MMA Жозе Альдо Джереми Стивенс бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо 1 апреля проведет боксерский поединок против экс-бойца UFC Джереми Стивенса.

Бой состоится на турнире лиги Хорхе Масвидаля Gamebred Boxing 4 в Милуоки (США). Там же подерутся Рой Джонс-младший и Энтони Петтис.

В августе Альдо проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. Стивенс в ноябре проиграл Натану Шульту сабмишеном.

В 2018-м Альдо дрался со Стивенсом и победил нокаутом в первом раунде.

Сульянов анонсировал турнир Hardcore Boxing с Мейвезером, Порье и Альдо в роли гостей

54-летний Рой Джонс проведет боксерский поединок с Энтони Петтисом

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
j30
бокс не интересно смотреть когда дерутся непрофесионалы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий